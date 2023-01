Una tierna niña lee un cuento a su gato en un carrito de muñecas y se vuelve viral

Estaremos de acuerdo en que mezclar en un vídeo la ternura e inocencia de un niño junto a una adorable mascota como puede ser un gato, el resultado puede ser de lo más divertido. El vídeo que mostramos hoy en nuestra sección de Mascotíssimas trata sobre una niña que está leyendo a su gato un cuento.

Pero lo curioso y lo viral de este vídeo de Sara Ciro no es el hecho de que precisamente esté leyendo un cuento si no la postura que tiene el gato y el lugar donde se encuentra: el carrito de muñecas de la niña.

Así, la niña comienza leer con un tono de lo más adorable: "una vez había un ratón juguetón". En ese momento, el gato se destapa de la mantita que lo estaba tapando y toca a la niña y el cuento. La niña, actuando como si fuera su mamá, lo vuelve a tapar y coloca suavemente en su cara el peluche de tiburón mientras le dice: "escucha el cuentito".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cabronazi (@cabronazi)

El vídeo ha sido difundido por la cuenta de Instagram Cabronazi y acumula casi 3 millones de reproducciones. Aun así, aunque para muchas personas este gesto ha sido adorable, el debate como siempre se ha abierto en las redes sociales y otros consideran que la niña piensa que el animal es un juguete y lo trata como tal: "Esto es muy dulce, pero el gato no está a gusto por lo obvio. Los padres deben aprender como socializar los niños y los animales de manera correcta".

Otro de los comentarios que más ha generado debate ha sido el de la usuaria @rilwelrunt: "El gatito no es un juguete, no hace ninguna gracia, deberian redirigir esa actitud a algo positivo y no reirle la gracia a la niña, puede parecer "tierno" pero es todo lo contrario, es "cosificación" de un pobre animal tratado como un juguete. Dejad de darle like a estos videos, solo maleducais a los críos, cuando se les tiene que enseñar la importancia de respetar a los animales como a iguales, como seres sintientes y no como cosas. La sociedad debe evolucionar a mejor".