No, la Nueva Ley de Bienestar Animal todavía no ha entrado en vigor

Desde el pasado año, numerosos medios de comunicación han hablado sobre la "Nueva Ley de Bienestar Animal" que fue impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 teniendo a Ione Belarra al cargo de dicha ley.

Esta ley ha generado mucha controversia y debate en las redes sociales debido a los cambios que se pretenden llevar a cabo: mascotas que a día de hoy son legales pasarían a estar prohibidas, cursillos sobre las atenciones y cuidados que necesitan los animales para los dueños que quieran tener uno, fin del comercio en tiendas de mascotas, esterilizar animales, multas para los propietarios de perras que se tengan cachorros sin autorización, y un largo etcétera.

El objetivo principal de esta ley es triple: sacrificio cero, evitar el maltrato y el abandono animal. Además, desde el pasado 5 de enero de 2022 los animales pasaron a ser considerados como seres sintientes y no cosas gracias a la reforma del Código Civil, por lo que desde ese momento se podrían considerar temas como: "¿quién se queda el perro después de un divorcio?".

Pero esta ley no parece gustar a todo el mundo (en especial a los animalistas) puesto que ha dejado fuera de ella a los perros de caza por la enmienda registrada por el PSOE el pasado mes de septiembre donde pedía que la ley "no se aplique a los perros de caza ni a otros animales empleados en actividades profesionales (policía, rescate, etc) o específicas como la ganadería (perros pastores) o la cetrería".

La enmienda modifica así el apartado 3 del artículo 1 del Título Preliminar de la Ley, que está pensada para proteger en concreto a los animales de compañía y que ya excluye a los utilizados en espectáculos taurinos, así como a los "de producción", a los de experimentación e investigación y a los silvestres.

Desde que empezó el año 2023 han sido muchos los periódicos que han considerado que con la llegada del año ha entrado en vigor la "Nueva Ley de Bienestar Animal", algo que no es cierto.

Tal y como informó el pasado 1 de enero la agencia Europa Press "Los grupos parlamentarios tendrán que votar, previsiblemente, en el año que comienza, si aprueban la Ley de Familias así como la Ley de Bienestar Animal, dos proyectos legislativos impulsados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y que ya han iniciado su tramitación".

Entonces, ¿las noticias son falsas?

No tienen por qué ser falsas pero sí incompletas o "prematuras", ya que hasta que no se apruebe definitivamente la ley no se llevará a cabo esos cambios. De hecho a día de hoy sigue pudiendo sufrir algunas modificaciones, por lo que seguiremos informando según se publique en medios oficiales.