'El abandono no es el destino', la campaña de la Real Sociedad Canina de España contra el abandono de perros en verano

Imagen de la campaña 'El abandono no es el destino' de la RSCE

El verano es una época del año para relajarse y disfrutar, pero desgraciadamente es también el momento del año en el que muchos dueños irresponsables se desentienden de sus animales de compañía, como los perros. El periodo que comprende los meses de mayo y septiembre es el momento en el que más abandono de perros se produce en España, el 43% del total anual según datos de la Fundación Affinity.

Con motivo de esto, la Real Sociedad Canina de España (RSCE) ha lanzado una campaña de concienciación sobre este problema bajo el lema: "El abandono no es el destino".

La concienciación y la preparación, herramientas contra el abandono

En busca del 'abandono cero', la RSCE ha lanzado un vídeo para esta campaña, en el que se puede ver que aunque el verano es un momento de viajar y disfrutar, nunca debe ser a costa del abandono de un animal, por lo que se puede leer una petición "no le estropees la vida por no estropearte el verano", junto a un perro al borde de la carretera, lugar en el que muchos son dejados cada periodo estival, que no solo se enfrentan al abandono sino al riesgo que eso conlleva para la integridad física, especialmente en zonas con tráfico y por las altas temperaturas.

Los abandonos, según señala la Real Sociedad Canina son especialmente predominantes en los meses estivales, siendo julio y agosto aquellos en los que más incidentes de este estilo tienen lugar. Además, el abandono es un problema que afecta a todos los perros, tanto de raza como mestizos, aunque estos últimos suelen ser los más afectados.

El presidente de la RSCE, José Miguel Donval, señala que "los perros son parte de nuestra familia y su abandono no puede consentirse". En su intervención destacó también que la concienciación es una herramienta importante, para que la gente entienda que "un perro es para toda la vida, también cuando se viaja". "Un perro es un compañero leal durante toda su vida y ellos nos dan un cariño y fidelidad absoluta que nosotros debemos devolverles con dedicación, nunca con el abandono, que no puede ser su destino", sentenciaba Donval con motivo de la campaña de la institución.

Esta decisión debe ser "informada y meditada" según establecen desde la RSCE, ya que esto actúa como tope frente al abandono. También destacan el papel de los criadores responsables, "asesorando y aconsejando a los futuros tutores e incluso disuadiéndoles cuando consideran que no están preparados para asumir las responsabilidades" que tener un perro conlleva.