Cómo hacer que mi perro no muerda todo lo que encuentra a su alrededor

Una de las preguntas más buscadas en google en relación a los cuidados y consejos básicos de un perro es "cómo hacer que mi perro no muerda". Y es que muchas personas, a la hora de adoptar un animal para convertirlo en un miembro más de la familia, no saben cómo enfrentarse a algunas situaciones como los ladridos (sobre todo si es cachorro y nunca antes han tenido una mascota en casa).

Lo primero que se debe hacer es intentar identificar el posible motivo por el que tu perro está mordiendo todo lo que encuentra a su alrededor, ya sea ropa, muebles, cojines, etc. Por ejemplo, en los cachorros es muy frecuente observar este tipo de comportamientos porque le están saliendo los primeros dientes o bien se les están cayendo los dientes de leche.

Cómo hacer que mi perro no muerda

Un perro va a morder siempre cosas porque para él su boca es como para nosotros las manos. La cuestión es intentar que evite morder cosas que pueda romper como los zapatos, el sofá o algún mueble. Por este motivo, en Mascotíssimas te damos una serie de consejos para evitar que tu perro muerda.

1. Cómprale juguetes para que pueda morderlos. De esta manera, no solo se distraerá y se divertirá con ellos si no que también les ayudará a calmar su ansiedad o bien le ayudará con sus dientes en el caso de ser un cachorro. Dale pelotas con sonido, juguetes con snacks dentro, huesos, cuerdas, etc.

2. Cuando lo veas morder algo, dile "no" o alguna palabra que entienda que como señal de desaprobación. También es válido un sonido similar al del gruñido de una madre.

3. En el momento que tu perro te mire y deje de morder lo que estuviera mordiendo, felicítalo y dale un snack o su juguete preferido para que entienda que ha actuado bien obedeciéndote.

4. No debes darle tus zapatos viejos u otra ropa antigua para que la muerda, ya que él no entenderá lo que es nuevo y viejo y en el momento que tenga la oportunidad de coger tus zapatos nuevos, lo hará. De esta manera se estará entrenando para seguir mordiendo cosas que no debe.

5. En el caso de los cachorros, intenta alternar sus juguetes para proporcionarle novedad e incluso ponle algunos hielos pequeños para que le ayude a tranquilizar el dolor de sus encías.

6. Mantén fuera de su alcance los artículos que no quieras que muerda. Sé cuidadoso para evitar que lo rompa y asegúrate que cuando esté solo estos artículos no están a su alcance tampoco.