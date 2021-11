Un hombre pierde su nariz, piernas y dedos por un lametón de su perro

La enfermedad produjo consecuencias como la falla de los riñones y por eso tuvo que someterse a diálisis por dos meses. También perdió las rodillas para abajo, algunos dedos, la punta de su nariz y los labios se cicatrizaron.

Ahora, intenta llevar una vida normal dentro de sus capacidades y así lo transmite a través de su perfil de Twitter.

#Sepsis took my legs and fingers. #Exercise has been incredibly beneficial to my #mentalhealth and #rehabilitation. I’m so #grateful to all the people who’ve #encouraged and #supported me with this. @MaraFunRun @McAFitness @CFAltrincham @yourgotri @BritTri pic.twitter.com/Is4HCGS0Gp