Una gata sobrevive a la lavadora tras estar 46 minutos dentro en un programa de centrifugado

No es la primera vez que un gato se mete dentro de la lavadora para esconderse o dormir un rato y su dueño pone algún programa de lavado, llegando a ocurrir terribles desgracias. Kitty, una gatita persa de dos años de edad, podría haber tenido un trágico final después de que su dueña Estrella pusiera una lavadora con ella dentro.

Tal y como informa el periódico Cordópolis, la lavadora se encuentra en un espacio fuera de la casa, cruzando un patio. El pasado sábado 18 de junio, en plena ola de calor, Estrella decidió poner una lavadora y tal y como informaba: “Yo no sé de qué manera la gata pasó por el patio y se metió en la lavadora. Si estaba dentro y no la vi o si se me coló en un descuido”.

Una hora después, la hija de estrella fue a sacar la ropa de la lavadora y en el momento que abrió la puerta la gata salió corriendo hacia la casa. El felino había estado nada más y nada menos que 46 minutos dando vueltas con un programa de lavado y centrifugado.

Dentro de esta desgracia, el programa era para prenda delicadas y Estrella cree que fue precisamente lo que evitó la muerte de su mascota puesto que el agua estaba a 30 ºC y el centrifugado es en frío y lejos de su máxima potencia.

La gata se recupera favorablemente

La "gata milagro" parece haber mejorado lo suficiente como para que la familia esté tranquila días después de lo sucedido. En el momento que la llevaron al veterinario sus constantes vitales estaban en buen estado y tan solo tenía algún problema de dificultad respiratoria. El veterinario le recetó un antibiótico y la mandó a su casa para estar bajo observación de la familia.

Una ocasión más para demostrar aquello de que "los gatos tienen 7 vidas".