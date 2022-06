El impactante vídeo de la muerte de cientos de cabeza de ganado por un golpe de calor

Desde hace dos días circula por las redes sociales un impactante vídeo de cientos de animales muertos debido a una fuerte ola de calor que está atravesando el estado norteamericano de Kansas. Fue el presidente de la Unión Ganadera de Chihuahua (al norte de México), Alvaro Bustillos, quien confirmó la veracidad de dichas imágenes.

El presidente comentó que "en el estado de Kansas existe un fenómeno que cuando llega a más de 50ºC no corre el viento y la humedad es 0 por lo que acelera el “estrés de calor” independientemente si el ganado está sano"

Álvaro Bustillos señaló que dentro de las exportaciones que realizan los ganaderos de Chihuahua, México muchas van al estado de Kansas, sin embargo hasta el momento no puede decir si entres las cabezas de ganado hay de la entidad.

Finalmente señaló que estos corrales son de particulares que dentro de la cadena de producción realizan la engorda de ganado para finalmente venderlos para su sacrificio.

