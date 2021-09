Un ex marine evacúa en un charter a 200 animales y deja atrás a sus empleados en Afganistán

Desde hace semanas hemos visto cómo Afganistán es motivo de noticia en todas partes del mundo. Los talibanes han tomado el poder en las calles de Kabul y miles de personas intentan huir del país. Algunos lo han conseguido gracias a la ayuda de países externos como Estados Unidos o España, pero hay una evacuación que ha generado un gran debate.

Paul "Pen" Farthing, un ex marine británico, consiguió evacuar de Afganistán a casi 200 perros y gatos que estaban al cuidado de su ONG, Nowzad. Hasta ahí parece una noticia bonita: "una persona se acuerda de los animales y decide evacuarlos para darles una vida mejor". El problema viene cuando el personal afgano de su organización se queda atrás y no consigue salir del país.

Este suceso ha provocado una gran polémica en Reino Unido, su país de origen. La aeronave aterrizó este fin de semana en el aeropuerto británico de Heathrow después de un intenso debate con las más altas esferas del país, que incluyó la filtración de un audio al 'Sunday Times' con amenazas a funcionarios del Ministerio de Defensa de Reino Unido para conseguir evacuar a las 173 mascotas.

"He servido durante 22 años en los marines y no voy a permitir que gente como tú me toque los cojones", decía el audio, donde insistía en conseguir el permiso para evacuar al personal de la ONG y a los animales. Pero la 'Operación Arca', como se ha conocido al operativo, solo consiguió sacar de Afganistán al propio Farthing y a los animales: los 24 voluntarios afganos de su personal fueron retenidos por los talibanes.

Más de mil afganos que se encontraban en la lista de las autoridades inglesas no han podido ser repatriados después de que las evacuaciones terminaran el pasado sábado 28 de agosto. Algunos medios de comunicación británicos han tachado el acto de Farthing como "una locura que ha costado vidas".

“¿Qué dirías si enviara una ambulancia para salvar a mi perro en lugar de salvar a tu madre?” dijo el legislador conservador Tom Tugendhat, quien sirvió en el ejército británico en Afganistán. “Acabamos de utilizar muchas tropas para traer 200 perros. Mientras tanto, es probable que la familia de mi intérprete muera “, dijo Tugendhat a la estación de radio LBC el sábado.

El ex marine se compromete a salvar a sus empleados

Paul "Pen" Farthing pidió que no criticaran tanto y actuaran más. Entre sus empleados, se encuentran 25 niños y un recién nacido. El ex marine dijo que Nowzad (su ONG) continuaría trabajando para llevarlos a salvo a Gran Bretaña, una tarea que se va a volver casi imposible al haber cerrado el pasado sábado el aeropuerto de Kabul, dejando a muchos afganos en tierra mientras esperaban ser evacuados.