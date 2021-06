Una moda de Tik Tok provoca el abandono de miles de patos

Sabemos que el libro de los gustos está en blanco, y si ya hablamos de mascotas, más aún. Aunque en España las más comunes son los perros, gatos y aves, cada vez son más las personas que deciden tener otros compañeros de vida como reptiles o patos.

Por suerte o por desgracia, las redes sociales imponen la moda. Tik Tok ya es mundialmente conocida por sus challenge, bailes y retos virales que unen a millones de adolescentes de todos los países. El último de todos guarda relación con los patos, y todo por Carew Ellington.

Este joven estadounidense tiene cuatro millones de seguidores en la red social y acumula casi 200 millones de "me gusta" entre sus vídeos. El pasado 22 de abril compartió un vídeo en el cual pedía a su madre un pato como mascota. La mujer accede si el joven consigue más de un millón de "likes" en el vídeo.

La comunidad se pus manos a la obra y en solo dos días consiguió su objetivo. Su idea era convivir con el patito durante un mes, pero lo que no pensaba Carew era que sus animales se convirtieran en los animales de moda de Tik Tok. Lo que tampoco llegó a imaginar era que esta moda supondría en tan solo un mes un problema a nivel mundial.

