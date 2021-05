Lista de razas de perros con menos esperanza de vida

Hay una creencia muy popular en relación a los perros sobre la equivalencia de los años de vida respecto a los humanos. Siempre se ha dicho que un año de vida humana equivale a siete años en un perro pero, ¿es verdad?

Evidentemente hay muchos factores que influyen en la edad de un perro, ya sea por su tamaño, alimentación o incluso enfermedades que pueden llegar a padecer. La raza es fundamental para saber qué esperanza de vida puede tener.

Hay muchos estudios que afirman que los perros de raza grande viven menos que los de raza pequeña. Cuando los perros grandes son cachorros tienen un metabolismo muy rápido y consumen mucha energía, teniendo como consecuencia una serie de daños celulares a largo plazo que acortan la vida de estos animales.

Esta es una realidad que vamos a confirmar con nuestra siguiente lista.

Lista de perros con menor esperanza de vida

-Gran danés: También conocido como dogo alemán. Esta es una de las razas más grandes del mundo. Son perros delicados, amorosos y gentiles. Su esperanza de vida es de unos 8 años aproximadamente. Los machos pueden alcanzar los 81 cm de altura y pesar entre 45 y 59 kg, mientras que las hembras pueden medir 76 cm y pesar entre 45 y 59 kg.

-San Bernardo: Esta es otra de las razas más grandes del mundo, no tanto por su altura si no por su gran volumen. Es un perro fantástico para tenerlo como mascota porque tiene un carácter muy tranquilo pero necesita actividad para no generar estrés. Su esperanza de vida es de unos 8 años y hay que tener especialmente cuidado con su alimentación y su actividad física, ya que una vida sedentaria podría generarle problemas de sobrepeso. También es un perro que tiene un olor muy fuerte, por lo que hay que tener especial atención a su higiene.

-Rottweiler: Al igual que las dos anteriores razas, la esperanza de vida de esta raza ronda los 8 años. El rottweiler es un perro de carácter tranquilo, seguro y valiente, perfecto para proteger la casa debido a su porte y su fidelidad. Es un gran compañero para la familia pero al estar considerado como un "Perro Potencialmente Peligroso" se debe tener todos los papeles en regla para su tenencia. Además, es imprescindible adiestrarlo para garantizar que no habrá ningún problema a la hora de convivir y relacionarse con otras personas y otros perros.

-Lobero irlandés: Es una de las razas más grandes del mundo junto al gran danés, de hecho es considerado como el perro de altura media más grande de todos. El macho adulto alcanza una talla promedio de entre 81 y 86 cm a la cruz. Vive entre 6 y 9 años y son perros muy dóciles, tranquilos y amables, manteniendo demás una relación muy estrecha con sus dueños.

-Terranova: Su promedio de esperanza de vida se encuentra entre los 8 y 10 años. Presentan un carácter tranquilo y leal, pero una gran fuerza, por lo que es perfecto como perro guardián. Debido a su pelaje largo, necesita mínimo un cepillado al día.