Una pareja compra la mejor tarta de bodas del mundo y tiene un infiltrado muy especial

La celebración de una boda conlleva tener en cuenta un gran lujo de detalles: el lugar donde se va a celebrar, la música, las invitaciones, el catering e incluso la tarta nupcial. Hay empresas especializadas en este último detalle y la historia que os contamos hoy en Mascotíssimas muestra la mejor tarta de bodas del mundo y en ella hay un infiltrado muy especial.

Su nombre es Bear y es un precioso perro de la raza Golden Retriever que tuvo un papel de lo más curioso en la boda de sus padres humanos. A este perro le encanta comer y el futuro matrimonio pensaba que sería muy especial añadir a la tarta una figura exactamente igual que su perro donde además parecía que faltaba un pequeño trozo que habría sido devorado por la mascota.

Tal y como cuenta the Dodo, la madre humana de Bear, llamada Roisin Bicklmeier, pensó que sería muydivertido y que llamaría mucho la atención de los invitados hacer partícipe a su perro del pastel: "trabajamos con Kake de Darci y le dijimos que queríamos incorporar a Bear en nuestro pastel de bodas. Le dije que había traído una pequeña figura dorada y me preguntaba si podría ponerlo en la parte de atrás del pastel como un detalle oculto haciendo algo malo, como huellas de patas sucia o lo que sea. Ella me dijo que lo incorporaría absolutamente, y en realidad no sabía lo que estaba planeando hasta que lo vi ese día!".

Bear, protagonista absoluto de la boda

El día que Roisin y Hunter se casaron, Bear llegó a la ceremonia muy elegante con una pajarita y un cartel que desató las risas de todos los invitados. En dicho cartel ponía: "No os preocupéis chicas, sigo soltero".

Además, Bear tenía preparado en dos tarros de cristal sus galletas y snacks favoritos acompañado también de un cuadro con una ilustración del precioso Golden retriever y otro donde afirmaban que "amamos a nuestro perro y estamos seguros de que lo sabes".

E incluso en los detalles para los invitados Bear estaba presente mediante otra ilustración.

Los invitados de la boda quedaron asombrados con la cantidad de detalles que hubo en relación a la mascota: "Me encantó, ya que Bear le habría dado un mordisco al pastel si hubiera tenido la oportunidad", comentósu dueña. Por el frente, el hermoso pastel blanco estaba adornado con rosas y hojas, mientras que en la parte trasera lucía la figura de Bear dando una mordida al pan. "Tan pronto como cortamos el pastel, todos corrieron y tomaron fotos de laparte posterior! ¡Pensaron que era súper lindo!" comentaron los novios.

Otros novios también metieron a sus mascotas en la tarta

Esta historia se ha repetido en otras ocasiones. La famosa cuenta de Instagram Cabronazi compartió en su perfil otra tarta de boda con (casualmente) otro golden retriever.

Otra pareja decidió imitar una fotografía de sus tres perros en su tarta y el resultado fue de lo más original.