Un perro finge estar cojo para que lo lleven al veterinario y se dan cuenta que es el mejor actor del mundo

Si alguna vez has tenido una mascota o a día de hoy tienes la gran suerte de compartir tu vida con una, sabrás que una de las cosas que más odian los animales de compañía, en especial si se trata de un perro o un gato, es acudir a su visita con el veterinario.

Ese momento por norma general es muy incómodo puesto que suelen asociarlo con malas experiencias: olores que no conocen, son sujetados por un extraño, vacunas, análisis de sangre, etc, algo que puede resultarles traumático. Pero también hay algunos animales que tienen una relación especial con su veterinario o el simple hecho de visitarlo no le supone ningún estrés.

La historia que contamos hoy en Mascotíssimas trata de un perro llamado Kiko que se volvió viral en la red social de Instagram cuando su dueña @duulcedeleche subió a su perfil un reel de su mascota contando una historia muy curiosa.

Carlota notó que Kiko llevaba dos días cojeando, por lo que decidió llevarla al veterinario. Ella estaba muy triste por la situación en la que se encontraba su perro pero al caminar por la calle empezó a andar bien "milagrosamente".

Mientras estaban en la sala de espera entró un repartidor y de repente Kiko volvió a cojear de su pata delantera derecha. Carlota empezó a sospechar que "era acting y lo hacía para llamar su atención", ya que también entró a los dos minutos otro perro y su cojera volvió a desaparecer.

Cuando la veterinaria revisó a Kiko le dijo que no tenía nada en su patita, por lo que ambos se fueron feliz a casa con su "cuentitis aguda".

La famosa cuenta @cabronazi se hizo eco de esta historia y la compartió en su perfil de Instagram, acumulando casi 3 millones de visitas, más de 130.000 "likes" y hasta más de mil comentarios de usuarios que se partían de risa con la actuación del mejor actor canino del mundo.