Perros más laureados de España

La Guardia Civil también llevaba dos perros a manos de sus guías. Estos eran Vanda y Nemo.

perros más laureados

Antes de nada, queremos dejar claro que cualquier perro que haya dedicado su vida trabajando para las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad del Estado merece ser premiado. Aun así, hay algunos perros muy famosos en nuestro país por haber resuelto casos importantes como el de Diana Quer o el de Blanca Fernández Ochoa.

En noviembre de 2021, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, junto a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, condecoraron a agentes caninos del cuerpo en un acto que se celebró en las instalaciones de su Servicio Cinológico en el Pardo (Madrid). Así, estos cinco perros fueron laureados.

- Tietar, de Unidad Cinológica Central: primer perro de cebos envenenados que ha realizado importantes servicios y obtenido varios premios.

- Henco, de la unidad de Barcelona: perro detector de papel moneda que ha participado en numerosos servicios relevantes.

- Shulo, de la unidad de Cádiz: perro detector de drogas que a lo largo de su vida operativa ha contribuido a numerosas incautaciones de droga.

Otros dos perros han recibido la mención de honor por haber prestado algún servicio relevante:

- Xena, de la Unidad Cinológica Central: perra detectora de restos bilógicos que halló el cuerpo sin vida de Blanca Fernández Ochoa.

- Juper, de la unidad de Granada: perro detector de drogas que descubrió casi 800 kilos de hachís entre la carga congelada de un camión.

Héroes de cuatro patas

Desde la ONG dan a conocer la historia y labor de cada perro que en su día fue agente y el proceso de adopción es diferente que al resto de animales. La mayoría de mascotas que están en un refugio o asociación esperan a que llegue una persona al centro, los vea y se enamore de ellos y decida llevárselo a casa para formar una nueva familia, pero en el caso de los perros policía el proceso es al revés.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Héroes De 4 Patas (@heroesde4patas)

"Nosotros buscamos hogar en funcion del caracter, perfil y necesidades del perro y no al revés. Publicamos las fotos y características de cada uno y a los que nos escriben les remitimos un protocolo de adopción y un cuestionario con una serie de preguntas. Después de eso hacemos una entrevista personal y vemos qué perro podría encajar", dice la presidenta de la ONG a Diario de Sevilla.

Una vez completada la entrevista personal y dado en adopción el perro, hacen un seguimiento de por vida para comprobar que tanto el animal como la familia están bien. Estos perros han dedicado su juventud a un entrenamiento y servicio durante una media de 8 o 9 años y cuando sus facultades empiezan a disminuir o por alguna razón no pueden desempeñar su trabajo, son jubilados. En otros casos, siendo jóvenes, no llegan a tener las aptitudes necesarias y no son aptos para esta labor. Cuando ese momento llega, Héroes de 4 patas se pone en funcionamiento, buscando una familia que pueda adoptar al agente canino y darle todo el cariño y las necesidades que el perro vaya a necesitar.