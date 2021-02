Unos senderistas rescatan a una perra en la montaña llevándola a cuestas más de 10 kilómetros

Hay historias que llegan al alma, y esta que hemos conocido hoy necesitamos contarla...

La perrita que veis en la imagen es Neesha, una preciosa Golden retriever de ocho años que se perdió en la montaña a finales de enero. Estaba muerta de frío y muy débil. Apenas podía andar y sus ladridos eran casi inaudibles, pero tuvo la gran suerte de ser rescatada por una pareja de senderistas que la encontraron en una zona de montaña.

El acontecimiento ha tenido lugar en la capital del condado de Wicklow, Irlanda. La pareja de médicos estaba tomándose un descanso de su duro trabajo en el hospital debido a la situación en la que se encuentra el país por causa de la pandemia. Estaban caminando con un poco de niebla por la montaña cuando de repente se encontraron a la perra. Al verla tan débil y cansada, Jean francois Willem (el chico que ha contado esta historia en redes sociales) no dudó ni un momento en cogerla, abrigarla y llevarla a cuestas durante nada más y nada menos que ¡10 kilómetros!

Esta noticia, que por suerte ha terminado en final feliz, no solo ha alegrado a la familia que la estaba buscando si no a más de 300.000 personas que le han dado a me gusta al vídeo subido por el senderista en la red social tik tok.

En España también rescataron a Rholo

En España ya vivimos el pasado mes de diciembre una historia que llegó al corazón de muchas personas. Como ya os contamos en otros artículos, la borrasca filomena ha dejado en nuestro país escenas tan divertidas como las de estos osos panda en el Zoo de Madrid, pero también nos dejó la increíble historia de Rholo. Este alaskan malamute se perdió el 20 de diciembre mientras estaba de excursión con su familia por la montaña. El animal estuvo tres semanas sin comer hasta que cinco montañeros lo encontraron en Sierra Espuña, en Murcia.

Los montañeros subieron un vídeo en el que decían el estado en el que se encontraba el animal: "estaba encima de una roca en una zona de difícil acceso y llena de nieve". El grupo escuchó el aullido del perro durante varias horas y no dudaron en atravesar la nieve y la niebla siguiendo su rastro. "jamás hubiésemos dejado a tu perro aquí después de escucharlo pidiendo ayuda" dijo uno de los rescatadores en la grabación que hicieron con el móvil.

Su familia no podía creer que lo hubieran encontrado, ya que después de tanto tiempo y debido a las bajas temperaturas "ya pensaba que no estaba vivo después de tantos días”, confesó emocionado su dueño, Manolo Romero.

Sin duda, estas historias merecen muchos likes.