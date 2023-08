Un perro se hace amigo del ladrón que entró en casa para robar una bicicleta

Los perros son animales sociables y juguetones y aunque muchas veces puedan percibir quién puede ser una buena o una mala persona, lo cierto es que otras incluso pueden hacerse amigos hasta de los ladrones. La raza Golden Retriever en especial siempre ha sido considerada como una de las razas más simpáticas incluso con desconocidos y hoy lo mostramos en un vídeo.

El suceso que vas a ver a continuación tuvo lugar en San Diego (Estados Unidos) cuando un hombre entró en el garaje de una casa con el objetivo de robar una bicicleta eléctrica. La sorpresa llegó cuando vio a un precioso golden retriever que se acercaba a él de manera muy amistosa para jugar. El animal movía su rabito e incluso se puso a dos patas para besar al desconocido ladrón, sin entender evidentemente la intención que tenía el hombre.

Las imágenes fueron grabadas por las cámaras de seguridad de la propiedad que rápidamente se volvieron virales en varias redes sociales, generando una gran ola de comentarios por parte de los usuarios que estaban asombrados por la reacción del animal: "Wow, realmente pensé por un minuto que no iba a tomar la bicicleta. Pensé que el perro lo convertiría en una buena persona por un momento. Pero no. Supongo que la victoria es que no se llevó al perro también!".

Dicho vídeo puede resultar hasta tierno por la conexión que parecen tener el ladrón y el perro (sin tener en cuenta el delito que estaba cometiendo en ese momento). Ambos parecieron disfrutar y hacerse amigos hasta tal punto que el animal se tumba con la barriga boca arriba para recibir caricias: "Hola amigo, eres el perro más genial que he conocido. Yo también te quiero. ¿Dónde está tu dueño?" se escucha decir en el vídeo.