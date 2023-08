Medidas para evitar que tu perro sufra las altas temperaturas

Andalucía está sufriendo uno de los veranos más sofocantes de los últimos años y por ese motivo es fundamental cuidar nuestra piel y tomar las medidas necesarias para evitar un golpe de calor. Pero las personas no somos las únicas a las que nos afectan los rayos del sol, si no que nuestras mascotas también pueden llegar a sufrir quemaduras por el sol e incluso tener cáncer de piel. Por este motivo, se debe temer especial cuidado con ellos y seguir una serie de pautas para que no sufran ningún daño en esta época veraniega.Maneras para proteger a tu perro de los rayos del sol

Más información Un perro se escapa de casa y llama al timbre de sus vecinos a las cuatro de la madrugada 1.¿Cortes de pelo? alguno de los errores más comunes de las personas que tienen perros es que les cortan el pelo en esta época y antes de hacerlo deberían consultarlo con su veterinario. Cada raza de perro es distinta y algunos están preparados para que se los corten mientras que otras no se les puede cortar. Esto dependerá también del tipo de pelo que tenga tu mascota. Aunque inicialmente se pueda pensar que "cortar el pelo a mi perro en verano hará que esté más fresquito", la realidad es que esa capa de pelo precisamente les aísla del calor, por lo que si has tomado la decisión de pelar a tu mascota, consúltalo antes con tu veterinario o una peluquería canina. 2.¡Ojo si tu perro tiene el pelo blanco!. Aunque cualquier perro se puede quemar con los rayos solares, los perros de color blanco son especialmente sensibles y pueden provocarles carcinomas. 3.No salgas a pasear con tu perro en las horas más calurosas del día, ya que además de estar más expuesto a los rayos del sol, tu mascota también podría sufrir daño en sus patitas por el asfalto. Pasea por lugares donde haya sombra y lleva una botella de agua para mantenerlo hidratado y fresquito. 4.Protectores de almohadillas. Para evitar que tu perro sufra daño en sus patas puedes comprarle un protector de almohadillas. Ponte en contacto con tu veterinario para que te aconseje los mejores productos. 5.Crema solar. Tal y como lees. Estos productos son muy recomendables y efectivos. Se debe aplicar en las orejas, hocico, boca, ingles, abdomen e interior de las patas, ya que son las zonas más sensibles a sufrir quemaduras. Síntomas del olpe de calor Es importante saebr detectar los posibles síntomas del golpe de calor en perros. Hoy en Mascotíssimas mostramos hasta 11 síntomas: -Tiene la boca abierta y está jadeando -Su piel está más caliente de lo normal -Su temperatura rectal es más elevada -Comienza a salivar -Empieza a tropezar o caerse -Tiene convulsiones -La expresión de su cara es ansiosa o de alerta -Su respiración es ronca (especial cuidado para los perros que tienen la nariz chata, ya que son más propensos a tener problemas de respiración) -Las encías están rojas y brillantes -En muchos casos los perros llegan a vomitar -Cuando tienen todos estos síntomas, lo primero que hacen es buscar un lugar frío para tumbarse