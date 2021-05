Un perro callejero rescatado piensa que sigue en la calle y le da miedo dormir

La red social Tik Tok ha vuelto a tocar el corazón de miles de seguidores de todo el mundo y el protagonista ha sido un perrito callejero recién acogido que piensa que todavía está en la calle y le da miedo quedarse dormido.

El vídeo es realmente conmovedor y su dueña, Megan Quiroz, ha aclarado que subió el vídeo para generar conciencia sobre el abandono animal. Ella empezó a notar un comportamiento extraño al ver que el perro se arrinconaba en una esquina de su nuevo hogar, abrigado con una manta y con señales de cansancio pero sin llegar a dormir.

La joven escribía en el vídeo junto a una emotiva canción: "Cómo le explico que no tiene que aguantar el sueño, que ya no está en la calle y no tiene que estar alerta, que puede dormir tranquilo porque, por fin, tiene un hogar”.