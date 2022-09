Este perro policía recibe un jugoso premio cada día al terminar de trabajar

Cerberus es un Pastor Alemán especial cuyo trabajo es combatir el crimen junto a los cuerpos de seguridad del estado. Los perros que se dedican a este tipo de labores son entrenados durante un largo periodo de tiempo con el objetivo de rescatar o servir y demostrar así una serie de habilidades que incluso en muchas ocasiones resultan muy difíciles para el ser humano.

Cerberus sale a patrullar junto a su compañero en Estados Unidos y cuando finaliza su duro día de trabajo, él le lleva a un lugar muy especial al que el pastor alemán acude gustosamente. Otro de los compañeros humanos piensa que esta escena es tan especial que un día decidió grabarlo y compartirlo así en las redes sociales.

Es así como Cerberus se volvió viral en la red social Tik Tok, un lugar donde tiene su propio perfil donde comparten sus aventuras, hazañas y costumbres. En este vídeo se ve cómo el perro entra en una cafetería donde le sirven su helado favorito.

La encargada de Mapple Donuts (lugar donde fue grabada la escena) conoce a Cerberus y siempre que lo ve entrar le prepara directamente su helado. El perro espera a dos patas a que se lo sirvan mientras mueve su rabito y cuando se lo dan, no espera ni un solo segundo en empezar a devorarlo. El helado se derrama por los bordes pero a Cerberus no se le pasa una y lame la encimera del local, no dejando ni rastro del helado.

Esta publicación ha sido vista por casi 12 millones de personas, con 1,8 millones de "me gusta", casi 35.000 comentarios y más de 80.000 veces compartidos.

A raíz de ese momento han publicado más contenido del perro policía donde cada día le siguen más de 20.000 personas.