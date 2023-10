Skadi, el perro que reconoce más de 200 palabras y muestra su talento en un programa de televisión

Desde hace tiempo "Ninja Skadi", tal y como se hace llamar este equipo en la red social de Instagram donde acumulan casi 300.000 seguidores, nos hacen disfrutar del talentoso don de este border collie. En su perfil, Thomi no solo muestra las habilidades de su perro si no que también nos da lecciones sobre cómo educar a tu mascota, cosas que no debes hacer nunca, lucha por "un mejor entendimiento y respeto de los perros y animales" y analiza también vídeos virales como en el que critica a las personas que "maltratan a su perro para ser influencers".

Fue ayer cuando se emitió el programa de televisión "Got Talent" en Telecinco y pudimos ver a la pareja realizando una misión: cada miembro tenía que elegir tres objetos de los 50 que había colocados en la mesa del escenario.

Una vez elegidos, Thomi se encargó de llamar a Skadi y éste tenía que identificar todos los objetos cuando los llamase por su nombre y llevarlos a la mesa del jurado. El animal parecía disfrutar del juego y su espectacular actuación dejó a todos los miembros del jurado impresionados al igual que al público que gritaba "pase de oro".