El extraño caso de los perros azules en Rusia

Eres más raro que un perro verde. ¡Ah, no!, que estos son azules. Si no hace mucho tiempo conocíamos la historia de un cachorro en Italia que había nacido de color pistacho, fruto de un proceso químico durante su nacimiento, ahora no salimos de nuestro asombro para ver los perros azul cian avistados en la ciudad rusa de Dzerzhinsk.

Se trata de una manada de perros abandonados de tamaño grande, que al parecer se encuentran refugiados en el interior de una fábrica abandonada en dicha localidad de Rusia. El aspecto azul de los animales ha dado la vuelta al mundo, mientras las autoridades del país, y diferentes medios internacionales se muestran prestos para dar respuesta al porqué de esos colores.

¿Es un proceso natural? Lógicamente todo parece indicar que no. El Daily Mail ha tratado de dar una explicación sensata a este caso insólito. Así el medio británico ha expresado que el pelaje azulado de los canes corresponde al contacto de los animales con una sustancia química esparcida en la antigua fábrica donde se guarecen: el sulfato de cobre.

Un portavoz del Gobierno ha confirmado la información al tabloide y ha especificado además que van a tratar de capturarlos para hacerles pruebas y ver si suponen algún peligro para la salud. El sulfato de cobre es una sustancia química peligrosa, y su contacto con la piel puede provocar inflamación e irritación.