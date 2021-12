La sonrisa más bonita que muestra este pitbull al ser adoptado

El pitbull es una de las razas de perros más maltratadas en el mundo y la culpa la tiene el ser humano. Estos perros han sido utilizados durante muchos años como perros de pelea y en muchas ocasiones se les ha educado de manera agresiva para asustar o intimidar a cualquiera.

Y, aunque es cierto que es uno de los perros más fuertes del mundo y su mordida puede hacer mucho daño, lo cierto es que también es uno de los perros con la mejor sonrisa y más agradecidos cuando se les da una nueva oportunidad, y de eso sabe mucho Meaty, el protagonista de nuestra historia de hoy en Mascotíssimas.

Meaty es un pitbull que estuvo viviendo durante años en el refugio de animales en Central Valley, California (Estados Unidos). Por desgracia, al no ser un cachorro y ser de la raza "Pitbull" no contaba con muchas oportunidades y tal y como marcaba la política del centro, si no encontraba pronto un hogar tendrían que sacrificarlo.

Por suerte, la organización de rescate "Fresno Bully Rescue" publicó fotografías del animal para intentar buscarle una familia y evitar el fatal desenlace, aunque los voluntarios esperaban que ese fuera el final de este canino. Gracias a las fotografías, una familia se animó a visitarlo y cuando le vieron la carita a este precioso pitbull, decidieron llevárselo a casa y darle una segunda oportunidad.

Fue su nueva "mamá humana" Lisa Reilly quien vio las imágenes de este particular canino y no se pudo resistir a los encantos naturales de su futura mascota. Desde el primer día que Meaty entró en su hogar, la felicidad entró también en la casa y así lo han ido demostrando en su perfil de Instagram desde entonces.

Lisa decidió compartir en sus redes sociales la historia de Meaty hasta que se volvió viral. En su día a día, el pitbull ha demostrado que es un buen compañero de vida tanto con las personas como con los otros animales de la familia, quienes lo aceptaron desde el primer momento.

Para Lisa, Meaty fue una manera de sanar el profundo dolor que sentía al haber perdido meses atrás a otra mascota de la misma raza, por lo que le ayudó a sanar su corazón. Ahora, este perro cuenta con más de 150.000 seguidores en Instagram y allí cuenta sus aventuras diariamente.