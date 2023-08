Esta es la animación de la NASA con la que alertan sobre la subida del nivel del mar

La subida del nivel del mar es una de las consecuencias directas del cambio climático que ya empieza a ser perceptible y de la que más se avisan expertos y ONGs, puesto que pone en riesgo la vida de millones de personas que viven en núcleos de población cercanos al mar.n España, científicos del Grupo Mediterráneo de Cambio Climático del Instituto Español de Oceanografía han señalado que el nivel del mar ha duplicado su velocidad de subida en los últimos años, con el riesgo que eso entraña.

"Sea Level Through a Porthole" - new animation by @NASAViz at https://t.co/YADfJXlaq7Learn more from @NASAClimate at https://t.co/kAiasdwZGl #ClimateChange pic.twitter.com/4X0c7ibKXa