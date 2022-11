Baja provisional del coche: qué es y cómo solicitarla

Si tienes pensado mudarte al extranjero por unos meses o años o te has comprado un vehículo nuevo y no tienes comprador para el antiguo, una solución para no pagar el impuesto municipal de circulación es dar de baja al coche. Esta situación de baja temporal se podrá revertir cuando el conductor quiera o incluso, pasar su estado al de baja definitiva si no va a volver a circular con él.

La duración de la baja es de un año pero se puede prorrogar durante otro año más sin límite de solicitudes. Para prorrogarlo hay que presentar una solicitud dos meses antes de la finalización de la baja y aumentará un año más la vigencia desde la presentación de la prórroga. Si no se renueva el estado del vehículo, este volverá a la situación de alta administrativa conllevando el pago de impuestos. Otro aspecto importante es que si el coche está dado de baja no se puede estacionar en la vía pública porque sería necesario tener el seguro y la ITV en vigor, por ello tendría que estar en un estacionamiento privado.

¿Qué documentación se necesita?

Hay dos vías factibles para dar de baja de forma provisional a un vehículo. En primer lugar, se puede hacer a través de Internet con un certificado digital, DNI electrónico o las credenciales de cl@ve al servicio. Además, es necesario abonar la tasa correspondiente pulsando el botón de 'Comprar' o añadiendo el justificante de compra. Cuando se acceda a la solicitud hay que rellenar con campos de contacto y la matrícula del vehículo.

En el caso de hacerse de forma presencial, hay que presentar:

Solicitud de impreso relleno en las jefaturas de tráfico

Identificación del interesado

Justificante de pago de la tasa

El coste de la tasa es de 8,67€ y se puede comprar a través de Internet o con tarjeta de crédito o débito en las oficinas de tráfico.

¿Dónde hacerlo?

Para solicitar la baja se puede hacer a través de Internet en la aplicación web , en este caso se enviará un justificante de la baja al correo electrónico que indiques en tu solicitud en un plazo de una semana.

Si se prefiere hacerlo de forma presencial se puede acudir a cualquier Jefatura u Oficina de Tráfico con una cita previa por Internet o llamando al 060.

En el caso de supuestos especiales como vehículos robados, se debe poner una denuncia antes los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y serán ellos los que comuniquen a baja temporal automáticamente En el caso de tratarse de vehículos agrícolas, antes de solicitar el trámite hay que acudir al Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) para darlo de baja y pedir el documento acreditativo.

Se trata de un trámite sencillo que puede realizar el titular del vehículo o cualquier persona autorizada en su nombre. Para más información sobre como dar de baja temporal a un vehículo, haz clic aquí .