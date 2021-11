Broche de oro para Yamaha E. Castro en el campeonato andaluz

Sin prácticamente tiempo de descanso tras la prueba de Chiclana de la Frontera para la estructura de Yamaha E. Castro, la serie andaluza celebró su gran final de temporada en Osasuna, en el circuito de El Calvario y gracias al trabajo del Moto Club Urso, quien se ha hecho cargo de esta gran cita.

En ella, José Antonio Aparicio (MX1), quien no llegaba en perfectas condiciones a la prueba tras el percance sufrido en la segunda manga de Chiclana del pasado 23 de noviembre y que le supuso resentirse de su rodilla operada, abandonando durante la segunda carrera, consiguió un meritorio puesto en ambas mangas. Aparicio con su Yamaha de 450 cc apretó los dientes y, soportando el dolor de su maltrecha rodilla, consiguió defender sendas segundas plazas en ambas mangas. Eso le permite acabar el campeonato en la misma posición en el último podio del año.

Al término de la prueba, Aparicio decía que “finalmente he podido correr, con mucho dolor pero, al final, he estado en la última cita del año. Terminé cuarto en los entrenamientos cronometrados, muy cerca de los tres primeros. En la primera manga he terminado segundo después de una buena salida y, en la manga final, el resultado ha sido el mismo. No he contado con la velocidad de otras carreras, pero teniendo en cuenta las circunstancias estoy satisfecho. En breve comenzará la pretemporada para preparar el 202 y empezar con buen pie”.

Por otro lado, Francisco Míguez, también del equipo Yamaha E. Castro, se ha adjudicado el subcampeonato en la categoría Master, mientras que Andrés Gordillo puedo celebrar su ansiado campeonato MX2 Amateur tras defender su posición entre los rivales, ya que si bien no venció, su tercera posición en el podio le permitió alcanzar el triunfo.