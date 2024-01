Coches electrificados, ventajas en la ITV y sobrecostes en los seguros

La inspección técnica de vehículos, conocida como ITV, es una revisión que, obligatoriamente, han de pasar todos los que circulan por carreteras de uso público. Esto atañe también a los híbridos y eléctricos que, cada vez, son más abundantes y que tienen las ventajas de reducir su dependencia de los carburantes de uso fósil, en el caso de los primeros; y la utilización de energía de menor coste, también ambiental, como es el caso de la eléctrica tanto unos como otros.

Como cualquier otro coche, por tanto, los híbridos y eléctricos deben acudir a las ITV y hacerlo, inicialmente, cuando se cumplen los cuatro años de su primera matriculación. A partir de entonces, y hasta los diez años de edad, tienen la obligación de pasar la revisión cada dos años para, desde ese último momento, hacerlo anualmente.

En todos los casos, la documentación que deben presentar no difiere de la de un coche con un motor de combustión, es decir, deben disponer de la tarjeta de ITV y es recomendable que también se lleve a la visita tanto el permiso de circulación como el justificante de seguro obligatorio en vigor y el DNI.

A partir de ahí, el proceso de la revisión difiere levemente para estos híbridos y térmicos de modo que, por ejemplo, los segundos no están sometidos a ningún tipo de prueba de gases o ruidos. Asimismo, sus cables y resto de componentes ya están contemplados por el Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV. En cuanto al resto de pruebas, no hay diferencias con un coche con motor Diesel o de gasolina, electrificado o no. De hecho, en el caso de los híbridos todo el proceso es coincidente con estos de cara a, si se superan las pruebas satisfactoriamente, conseguir la pegatina que es obligatorio portar en todo tipo de vehículos. Por cierto, de no hacerlo, la multa es de 100 euros.

A la hora de pasar la revisión, y al margen de disponer de la documentación correspondiente, es recomendable cargar las baterías lo más posible, para evitar problemas durante las pruebas.

En cuanto a los precios, en Andalucía el paso de la ITV para un turismo de gasolina es de 43,4 euros por los 48,5 para un Diesel, mientras que un híbrido pagaría la primera de las dos tarifas y un eléctrico se beneficiaría de un precio menor: 31,3 euros.

Híbridos y eléctricos tienen seguros más costosos

Lo contrario ocurre en cuanto a los seguros, como ha señalado OCU en uno de sus últimos informes. En él ha reflejado que los de los coches electrificados, híbridos y eléctricos, tienen en precios más costosos en sus pólizas.

Para ello cerciorarse de ello ha llevado a cabo la comparación de 23 pólizas a todo riesgo y sus primas para distintos tipos de coche, de modo que la organización es capaz de aseverar que asegurar un híbrido no enchufable cuesta un 15 por ciento más caro que un coche no electrificado y, si es eléctrico, la diferencia llega a un 17 por ciento de media. La comparación se ha realizado en base a un Seat León con motor de combustión, un Hyundai Ioniq en su versión híbrida enchufables y un Citroën ë-C4 totalmente eléctrico, modelos nuevos, con rangos de precios parecidos y prestaciones también similares.

La razón fundamental para determinar este sobrecoste es el precio de las reparaciones en caso de accidente.

OCU va más lejos aún en su estudio en tanto que también recomienda dos aseguradoras para los coches eco: Zurich Klinc, como la mejor opción para los seguros a todo riesgo sin franquicia; y Liberty si cuenta con ella por valor de 300 euros.