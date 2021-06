Coronavirus: así afecta la pandemia a los transportistas

La Fundación Española de Seguridad Vial (Fesvial) ha realizado, en colaboración con la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), un estudio de los problemas y los riesgos a los que han estado expuestos los conductores profesionales del transporte de mercancías durante esta crisis sanitaria.

Este informe se basa en más de 1.000 encuestas realizadas a conductores en activo de toda España durante los meses de abril y mayo pasados, los de mayor repercusión del COVID-19.

“Los accidentes de tráfico de los conductores profesionales que transportan mercancías se han disparado, en dos meses han fallecido 30 conductores profesionales”, ha explicado Luís Montoro, catedrático de Seguridad Vial de la Universidad de Valencia y presidente de la Fundación Española de Seguridad Vial (Fesvial), que ha puesto en valor su labor: “Han padecido mucho problemas. Sin el transporte profesional no hubiéramos podido salir de esta situación excepcional”.

Los autores del estudio destacan asimismo, basándose en datos de la DGT, que entre el 15 marzo y el 6 mayo, los fallecidos en camiones de más de 3.500 kilos de masa máxima autorizada “se han multiplicado por 2,4 respecto de los últimos 5 años”. Y que la letalidad (indicador de la gravedad de los siniestros) “se ha multiplicado casi por 2 respecto al mismo periodo del año anterior”.

Problemas psicofísicos: más cansancio

Así, el informe desvela que el 59% de los conductores reconoce tener problemas de sueño y descanse desde que comenzó la crisis salitaria por el coronavirus. Además, 6 de cada 10 dice distraerse más ahora conduciendo que antes de la pandemia. Y el 41% que ha sentido más fatiga y cansancio.

Respecto a la siniestralidad, el 38% percibe que en esta situación ha tenido más riesgo de tener un accidentes de trafico, el 58% admite que ha cometido más infracciones involuntarias por causa del cansancio la ansiedad y el estrés, y el 60% reconocen haber cometido más errores y con mayor frecuencia durante la pandemia.

Destacan los autores del estudio otros dos datos relevantes: el 55% de los conductores encuestados se ha visto obligado a hacer la carga y descarga de sus mercancías sin ayuda, y el 84% no ha tenido dónde descansar o comer en sus desplazamientos, con el consiguiente aumento de la fatiga al volante.

Poca ayuda, falta de información y miedo

Por otra parte, los autores destacan la “dura situación laboral” en la que han trabajado estos conductores profesionales durante la pandemia: según desvelan las encuestas, el 80% de los conductores opina que los poderes públicos no les han prestado la ayuda necesaria en esta situación, el 51% considera que las normas sobre cómo debía realizarse el transporte no han estado claras. Además, el 72% dice que no ha tenido información para evitar los riesgo de contagio y 8 de cada 10 reconoce que ha tenido miedo de contagiar a sus familias y allegados.