¿Cuál es la distancia de seguridad correcta en carretera?

Mejor más despacio. Con este hashtag la DGT quiere concienciar a los conductores respecto a la necesidad de guardar la distancia de seguridad con los coches que nos preceden cuando circulamos. ¿Y cuál es la distancia de seguridad adecuada en carretera? ¿20 metros? ¿30 metros? ¿50 metros? Según los consejos de la Dirección General de Tráfico en sus redes sociales, la táctica que debemos llevar a cabo es la siguiente: calcular 2 segundos desde que el vehículo que nos precede pase por un punto hasta que pasemos nosotros (3 segundos en caso de que las vías estén mojadas).

¿Cuál es la #distancia de seguridad adecuada? Calcula 2 segundos desde que el vehículo que nos precede pase por un punto hasta que pasemos nosotros (3" en vías mojadas). #MejorMasDespacio💟👉 https://t.co/cz8wGt0QY8Solo desplazamientos autorizados. pic.twitter.com/7MrOZncgFd — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) May 9, 2020

Una separación frontal y trasera adecuadas proporciona el espacio necesario en caso de frenada. En esta infografía explicamos cómo mantener la distancia de seguridad circulando en carreteras convencionales, autopistas y dentro de túneles.

La distancia de seguridad entre vehículos es una separación protectora vital, el 'escudo' para evitar una colisión por alcances en frenadas repentinas. Para evitar un alcance son necesarios, al menos, dos segundos de diferencia entre vehículos, pero con mal tiempo o asfalto mojado habrá de ampliarse a tres o más segundos. Y en algunos tramos, donde una colisión múltiple puede ser desastrosa, una separación adecuada es aún más necesaria. Dentro de un túnel, por ejemplo, la distancia de seguridad deberá ampliarse, al menos a 100 metros o 4 segundos de intervalo cuando no se pretenda adelantar

Dentro de un túnel la distancia de seguridad debe ampliarse, al menos a 100 metros o 4 segundos de intervalo cuando no se pretenda adelantar

Cuando circulamos por carreteras con un carril por sentido, sin intención de adelantar, también deberemos ampliar la separación frontal, para permitir un adelantamiento seguro al que nos sigue.

Recomendaciones y sanciones

Y si las recomendaciones y consejos no surten en efecto deseado, la DGT aclara que llegarán las sanciones y multas. Porque el objetivo es reducir el número de accidentes. Casi dos mil personas se dejaron la vida en accidentes de carretera, según el último estudio público anual. Excesos de velocidad, no respetar líneas continuas, distancias de seguridad mínimas entre vehículos, distracciones (especialmente a causa del teléfono móvil), no obedecer la señal de prioridad ni respetar las señales verticales, adelantamiento peligrosos a ciclistas...Demasiadas acciones incorrectas que corregir.

Si no se mantiene la distancia, en caso de frenada brusca se produciría una colisión en cadena y al ser vehículos pesados los daños serían aún más graves.➡️Conducción temeraria con sanción de 500€ y 6 puntosEl #VAR de las infracciones en #carretera 👉https://t.co/gWvj0SFh8N pic.twitter.com/5BL4gw16kx — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) May 23, 2021

Estas son algunas de las sanciones a las que nos exponemos