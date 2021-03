DGT: Multas de hasta 500 euros por no pasar la ITV, aunque tengas el coche aparcado

La Dirección General de Tráfico (DGT) está multando a los conductores que no han pasado la ITV, aunque tengan su coche aparcado. Algo que muchos conductores no sabían, aunque deberían, pero que desde la DGT no van a dejar pasar.

En estos últimos meses, en plena pandemia y con las diferentes restricciones de movilidad que hay en España, son muchos los españoles que han reducido el uso del vehículo, e incluso que han renunciado por completo a utilizarlo. Este distanciamiento ha provocado que algunos puedan haber olvidado los plazos de la ITV y desconozcan cuándo le toca a su coche pasar la próxima inspección. A esta confusión se suma el hecho de que, durante el primer estado de alarma, el Gobierno anunció una prórroga que permitía a los usuarios posponer la ITV si el periodo de vigencia finalizaba durante el confinamiento de 2020.

Sin embargo, hay que olvidar aquello de que Tráfico sólo te puede sancionar cuando un vehículo es interceptado en carretera. La DGT puede multar a cualquier "vehículo matriculado o puesto en circulación" tal y como señala el artículo 10 de Inspecciones Técnicas de Vehículos: "Los vehículos matriculados o puestos en circulación deberán someterse a inspección técnica en una de las Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos al efecto autorizadas por el órgano competente en materia de Industria en los casos y con la periodicidad, requisitos y excepciones que se establecen en la reglamentación que se recoge en el anexo I”.

Infracción económica

De esta manera, no pasar la correspondiente inspección técnica, aunque no uses tu vehículo, conlleva infracciones económicas. Conocido es por todos los conductores (o casi todos) que circular con un coche sin ITV es una infracción grave. La multa es económica, no conlleva retirada de puntos, y la cuantía varía en función del motivo por el que el vehículo no tiene la ITV en regla:

Si no se ha llevado el coche a pasar la ITV en el tiempo especificado, la multa será de 200 euros (100 euros con pronto pago)

(100 euros con pronto pago) Si se circula con un coche que ha pasado la ITV con resultado negativo, la multa asciende a 500 euros , sin posibilidad de rebaja por pronto pago

, sin posibilidad de rebaja por pronto pago Si circulas con un coche que ha intentado pasar la ITV y el resultado ha sido desfavorable, la multa será de 200 euros (100 euros con pronto pago)

Solo hay un caso en el que la norma admite la presencia de vehículos sin ITV: cuando han sido dados de baja temporal. En este caso, deben permanecer inmovilizados hasta que se modifique su situación administrativa (si circulan mientras están dados de baja de forma temporal se convierten en coches zombie). Y, lo que es más importante, un coche dado de baja de forma temporal solo podrá estar estacionado en un espacio cerrado y privado.

Un último apunte: todo esto se aplica, punto por punto, para vehículos sin seguro, a excepción de la cuantía de la sanción que, en este caso, es de 1.500 euros.