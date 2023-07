Así es el EX30, el SUV eléctrico de Volvo cuyo precio arranca en 36.770 euros

Sólo 36.770 euros, antes de aplicar cualquier incentivo o descuento, es el precio de la versión más asequible del Volvo EX30. Este es un SUV exclusivamente eléctrico de 4,23 m de largo, 1,84 de ancho y 1,55 ya puede adquirirse seleccionando, por un lado, el nivel de equipamiento preferido entre tres posibles; por otro, entre dos propuestas de motorizaciones con una diferencia notable de potencia, puesto que hay un 57 por ciento de diferencia entre la básica con un único motor y la que usa dos. Adicionalmente, entre las dos de la misma potencia, las baterías difieren. Más adelante, aportamos información sobre las configuraciones de las diferentes versiones, así como el equipamiento o sistemas de propulsión que utilizan, así como sus diferenciales de precios.

Fabricado en la planta de la ciudad china de Zhangjiakou, Volvo espera que llegue a los concesionarios a finales de año. Se produce a partir de la plataforma SEA de consorcio empresarial Geely. Esta es la empresa matriz de la firma sueca además de otras más como Link & Co, Polestar, Lotus... Comparte, asimismo, propiedad con Mercedes-Benz de Smart.

Esta base del EX30 es, por tanto, la empleada en el Smart #1, que ya está a la venta, o el Zeekr X, también un SUV parecido y del que ya hemos hablado en estas páginas que no se comercializa en España pero sí en otros países de Europa.

Volvo hace hincapié en que para su fabricación ha sido necesario menos acero o aluminio de primer uso que en otros coches. Así, por ejemplo, el 17 por ciento del primer metal y el 25 del segundo utilizados proceden del reciclado. También ocurre con otros materiales, como el plástico, de modo que el 17 por ciento del que se usa proviene del reciclado. Según la marca, al final de su vida útil el 95 por ciento de un EX30 podría formar parte de otros productos industriales a través de la reutilización.

La dictadura del minimalismo

En el interior, por ejemplo, se usan materiales reciclado en asientos, salpicadero o puertas. La primera sensación que hemos adquirido al poder tocar el EX30 es que los ajustes de las piezas son sólidos y sus acabados incluso por encima de los exigibles por precios. Prima, no obstante, una sensación al sentarnos por primera vez en este Volvo: la de la eliminación de todo lo superfluo.

Hace que esto sea así, un salpicadero en el que el elemento dominante es una pantalla vertical de 12,3" por la que pasa todo. Sí, como en un Tesla también están en ella la instrumentación o el mando de apertura de la guantera, que está en una posición central en ese salpicadero no frente al acompañante.

Igualmente nos ha resultado llamativo que todos los mandos de los elevalunas no están en las puertas, sino en la consola central. O que para usar los traseros hay que seleccionarlos pulsando previamente, lo que requiere una atención especial, la tecla Rear. Los que utilizarán los pasajeros posteriores también están en la parte posterior de esa consola, en este caso, junto a las salidas de aire.

Sentados en cualquier plaza, aunque brevemente, nos ha parecido que sus asientos son cómodos y de tamaño suficiente para la mayoría de los posibles ocupantes. Sin embargo, no apreciamos que sea un SUV muy amplio.

No lo parece, sobre todo, por el espacio longitudinal. Este exige que si van a situarse en su interior cuatro adultos, estos tengan que gestionar la regulación a lo largo de los asientos delantero para que, si los de atrás son medianamente altos -1,80 por ejemplo- no vayan con sus rodillas pegadas a sus respaldos. En el caso del acompañante, esto puede no ser un problema y la gestión sea posible, en el del que vaya detrás del conductor, quizá no sea tan fácil.

Sin embargo, la altura que hemos registrado es excelente, en cualquiera que sea la plaza medida, con mucha distancia entre la baqueta y el techo, que en la unidad que hemos podido tocar era el panorámico que no es practicable. En cuanto a la anchura se corresponde con la esperable en un modelo de cuatro plazas -está homologado para cinco-, tirando a algo tacaño en espacio de puerta a puerta.

Entre sus posibles alternativas los Kia e-Niro, Smart #1, DS3 E-Tense, Peugeot e-2008... nos han parecido más amplios, si bien algunos de ellos por muy poca diferencia en espacio a lo largo.

El maletero que hay tras los asientos posteriores -hay otro bajo el capó de capacidad mucho menor y que apenas es indicado para situar en él los cables de carga-tiene, según Volvo, 318 litros. Es una cifra algo inferior a la que nosotros hemos registrado situando el suelo móvil en la posición más baja de las dos posibles, ya que así obtenemos 53 cm de altura en este espacio y, consecuentemente, 336 litros.

Tres niveles de equipamiento: Core, Plus y Ultra

De esos niveles de equipamiento del EX30 el básico es el Core. Está ya dotado con sensores de ultrasonido traseros, alerta de vehículos en el ángulo muerto, control de velocidad de crucero inteligente, aviso de colisión por alcance, asistente de mantenimiento en el carril o frenado de emergencia en el caso de que detecte posibles colisiones, entre otras ayudas a la conducción. Así como una pantalla multifunción de 12,3" basada en Android que reúne el control de la información al conductor, la navegación, el entretenimiento, el manejo de la climatización, que en esta versión es monozonal; las apps en el coche, la conexión a cualquier sistema operativo de teléfono, las cámaras del Park Assist y el control de esas funciones de asistencia, por ejemplo. Otras dotaciones estándar de todos los EX30 serían los faros full led o los neumáticos de tipo All Season,

En cuanto al Plus supone un incremento de 2.965 euros respecto al Core e incorpora el asistente de cambio de carril, retrovisor electrocrómico, climatizador bizonal con purificación del aire, equipo de sonido Harman Kardon, iluminación ambiental, temas de iluminación y sonido que evocan el ambiente de Escandinavia, carga inalámbrica para moviles y puertos USB delanteros o traseros, así como un portón trasero ya motorizado, entre otros elementos.

Por último, el más alto, el Ultra, exige 11.979 adicionales en relación al Plus y cuenta, como elementos diferenciales con: techo panorámico, ayuda al aparcamiento automático, frenado automático en maniobras de marcha atrás cámaras perimetrales para obtener una imagen de 360º, cargador embarcado de 22 kW, asientos delanteros eléctricos, llave digital a través del teléfono móvil...

Y tres sistemas de propulsión: dos con un motor y uno con dos

Estos tres niveles están disponibles para la configuración del sistema de propulsión eléctrica Single Extender Range, es decir, la que utiliza un único motor eléctrico de 272 CV (200 kW) situado en el eje trasero y con batería de celdas con química NCM de 69 kWh, con 64 útiles.

Por su parte, sólo los dos primeros son asociables a la variante Single, con el mismo motor, pero con la batería con celdas LFP y de 51 kWh, de los que son utilizables 49 kWh.

El diferencial de precio entre ambos sistemas de propulsión es de 5.264 euros a favor de la batería de menor capacidad. Sin embargo, con ésta -y también por su mayor consumo homologado, 16,7 kWh/100 km- la autonomía con una carga es menor: 344 km frente a los 480 de la versión Extended Range que, además de una batería más capaz gasta 15,7 kWh/100 km, es decir, menos. Esta variante del EX30 también es más rápida en acelerar de 0 a 100 km/h: 5,7 en lugar de 5,3 s.

En cuanto al sistema de propulsión con doble motor, uno por eje, que Volvo denomina Twin y ofrece 428 CV (315 kW), lo que es una potencia muy alta para un SUV del tamaño del EX30, está disponible, de modo contrario al Single con batería LFP, con los dos escalones más altos de equipamiento: Plus, por 48.265 euros; y Ultra, 51.411.

En este caso, la autonomía del EX30 es de 460 km -uno de sus impulsores es que esta versión tiene bomba de calor y las otras no-, la aceleración de 0 a 100 km/h se cierra en 3,6 s y la punta es, como en el resto de versiones de este SUV, de 180 km/h.

En cuanto a las potencias de recarga, la máxima con corriente alterna y continua, respectivamente, es de 11 y 134 kW para la batería LFP, mientras que en las NCM estos valores son de 22 y 153 kW.