Ineos Grenadier, un todoterreno de la vieja escuela que ya tiene precio: 60.000 euros

El Ineos Grenadier es un todoterreno de concepción clásica, con chasis de escalera, suspensiones de eje rígido, tracción total permanente, reductora, posibilidad de bloqueo de sus tres diferenciales y motores de seis cilindros, de origen BMW, de gasolina y Diesel con, respectivamente, 285 y 249 CV. Es un coche destinado, prioritariamente, a quienes circulen fuera del asfalto con frecuencia y que estará disponible con homologaciones M1 y N1. Es decir, como turismo y como industrial. Ineos espera fabricar inicialmente 20.000 y 10.000 unidades, respectivamente, con un precio para estas últimas que arrancará de 60.000 euros, IVA incluido.

Los Ineos Grenadier se venderán tanto online, a través de la página web de la compañía, como offline, siendo posible en cualquier paso del proceso pasar de una a otra línea.

En este segundo caso se utilizará la fórmula de agente, es decir, sin una dependencia por parte de la marca, con venta a comisión, y no sólo a través de puntos habituales de venta como corners en grupos de concesionarios, sino también por parte de especialistas en todo terreno o tiendas de transformadores. Estos agentes acompañarán al cliente durante la totalidad del proceso de configuración y venta.

Esta fórmula, semejante a la que Smart Automobile presentaba semanas atrás, permitirá a Ineos, al margen de que el servicio se centre en la calidad o experiencia del cliente, antes que en la rentabilidad de la concesión, mantener un control sobre los precios finales -es al cliente al que se le factura, no al intermediario-, que así no se verán sometidos a negociaciones. Consecuentemente, tampoco habrá stock pendiente de su venta.

En Andalucía el objetivo de la marca británica es contar con agentes en Sevilla y Málaga, probablemente vinculados a grupos de concesionarios regionales con estructuras muy flexibles. En total, en toda España, está previsto que haya al menos ocho más con presencia en La Coruña, Madrid, Bilbao, Huesca, Barcelona, Valencia o Murcia.

Parte de la postventa con Bosch Car Service

Por otro lado, y en relación a la postventa, además de con centros Ineos ha llegado a un acuerdo para llevar a cabo la venta y montaje de accesorio, actualizaciones -en ningún caso serán over the air-, mantenimiento o reciclaje al final de vida con Bosch Car Service. Interactuando directamente con la marca, algunos de los puntos de servicio de esta red proporcionarán apoyo a los clientes allí donde no llegue la red de distribución. Sin embargo, también existirán otras fórmulas más exóticas y, hasta ahora, exclusivas de marcas de supercoches como los flying spanners. Estos especialistas en reparaciones se dirigirán allí donde el Ineos Grenadier quede averiado y no haya un punto de reparación próximo, aunque la marca no aclara aún si lo harán o no en periodo de garantía ni tampoco los costes que se le aplicarían al cliente por su intervención que no será gratuita.

En todo caso, Ineos liberará y hará gratuito el acceso a su manual técnico interactivo en 3D, de manera que los talleres, pero también los especialistas o transformadores e, incluso, los particulares, puedan utilizarlo. También Ineos se compromete a que las piezas de recambio estén disponibles no más tarde de 24 horas de haberlas solicitado, para minimizar las molestias a los clientes en caso de avería.

Además, pretende contar con una red de socios ligados a espacios off-road o circuitos todo terreno en los que poder llevar adelante las pruebas de sus Grenadier.

Mañana arrancan los pedidos, con un depósito retornable de 450 euros, para los interesados que han estado pendientes de la evolución del Grenadier, mientras que el día 14 de octubre lo harán para el público en general, no sólo los registrados.

Las primeras unidades de preproducción del Grenadier saldrán de la planta de Hambach (Francia) -adquirida por Ineos en 2020 y donde, hasta 2024, esta firma seguirá montando los Smart fotwo EQ- en noviembre, realizándose las primeras entregas durante el verano de 2022.