Un repaso a los modelos clásicos de la marca Seat, año a año y modelo a modelo

Iniciamos el espacio Joyas y Chatarras en el que desde este medio haremos un repaso a los clásicos de la automoción. En este primer episodio le toca el turno a Seat. Seat, marca cuyas siglas responden aSociedad Española de Automóviles de Turismo, es una poderosa marca, antaño española, que cuenta en su haber con algunos de los modelos más preciosos y clásicos de la historia de la automoción europea. En este sentido su historia se ha ido forjando desde su creación en 1950. Así, en esta pieza recopilamos los modelos más significativos creados por la factoría de la "S" desde el primero, el Seat 1400 presentado en 1953, hasta el Seat León, uno de los coches insignias de la marca, fabricado por primera vez en el año 1999. Del 2000 en adelante los dejamos para otra ocasión. Tampoco hemos metido en esta clasificación versiones derivadas de los modelos (excepto el Seat 800 por ser otro clásico).

Seat 1400, año 1953

En 1953 se ensambló el primer modelo de la marca española. Su fabricación fue posible gracias a un acuerdo con Fiat que le permitió la licencia para fabricar bajo su marca el modelo Fiat 1400/1900, un coche que la factoría italiana puso en venta en el año 1950. Se fabricaron sucesivas versiones: el Seat 1400 A, el 1400 B y el 1400 C. El coche se fabricó en sus diferentes versiones entre el año 1953 y el año 1964.

Se presentaba con un motor de 4 velocidades, Cuatro cilindros, 1395 cm³, 82 x 66 mm, 44 CV / 50 CV/ 58 CV, Un carburador Solex / Weber 36 DAD1 con starter automático, solo en el modelo C. Los modelos A y B tenían el starter manual.

Seat 600, año 1957

En el año 1957 se empezó a fabricar un modelo que es historia de la marca Seat: el mítico 600. El Seíta se fabricó entre el año 1957 y 1973 de forma ininterrumpida. Como ocurrió con el modelo 1500, también fue posible su fabricación y venta gracias a una licencia de Fiat para la marca española. En este caso Seat utilizaba su propia versión del Fiat 600. En un primer momento se empezaron a vender coches de la marca italiana, pero su importación dio paso a la construcción del Seat 600. En los 16 años que se vendió este mítico modelo se llegó a producir y vender 783.745 unidades.

Del 600 se fabricaron diversas versiones: Normal, D, E y L Especial sin contar versiones como la comercial, la descapotable, la Formichetta, la Milton, la Rany, el Roadster...

Seat 1500

Llegan los años 60 y con la nueva década llega otro de los clásicos de Seat: el 1500 en 1963. Dependiendo de la motorización también fue nombrado como Seat 1800 D y Seat 2000 D. Se trata un coche que estuvo emparentado con los Fiat 1800 /2100.

Estuvo producido bajo licencia por la marca Seat desde 1963 hasta 1972. Tenemos ante nosotros a uno de los clásicos con mayor aceptación en las décadas de los 60 y 70 por su versatilidad, y se convirtió en el modelo mayormente elegido por los taxistas, por lo que tenemos en la actualidad un gran número de coches de este tipo gracias a ello.

Seat 800

El SEAT 800 es la versión en cuatro puertas del 600. Se produjo entre 1964 y 1967. Lo incluimos en nuestra lista por ser precisamente la versión en 4 puertas, más cara, del 600. No tuvo el éxito de la versión de dos puertas. El SEAT 800 no tenía homólogo italiano de la Fiat, ya que no hubo ningún Fiat 600 con este tipo de carrocería.

Su carrocería es 180 mm más larga que la del 600 normal y las motorizaciones son las mismas que las del 600.

Seat 850

Llega el año 1966 y con este año llega el célebre Seat 850. Conocido por los españoles de la época como el 8 y medio, era una versión española del Fiat 850. Mezclaba un buen precio con una habitabilidad y un mayr tamaño que el 600, por lo que se convirtió en uno de los máximos exponentes de la motorización de la clase media española de la época.

Seat 124

Dos años después, en 1968, llega el maravilloso 124. La marca lo presenta como el sedán más innovador y espacioso de la marca hasta el momento. En esta impresionante década se llega a la marca de un millón de coches fabricados.

Seat 1430

1969. Llega el Seat 1430 conocido por los españoles como el Catorce treinta, aunque debería llamársele mil cuatrocientos 30. Se produce con carrocerías berlina y de cinco puertas de tipo familiar.

Está basado en el Fiat 124 Special del que difiere en estética, en una calandra específica para el modelo español y en que presenta focos cuadrados. En 1973 se presenta el modelo especial Seat 1600.

Seat 132

Pasamos de década y con ello llegamos a 1972 y con ello a una de las joyas de la corona: el Seat 132. Se trata de un nuevo vehículo que ocupa el lugar dejado por el ya obsoleto 1500 y que se había dejado de producir en ese mismo año.

Se trata de un modelo que fue el elegido por los políticos de la transición como vehículo oficial o de representación, debido a la legislación entonces vigente que obligaba a las instituciones oficiales a la adquisición de vehículos fabricados en España. Como dato, durante la legislatura de Felipe González se cambió la tendencia con la compra de los Opel Senator en 1984.

El 131

El Sear 131 es un automóvil de turismo derivado del Fiat 131 vendido bajo licencia italiana entre los años 1975 y 1984. Modelo de notable éxito se llegaron a producir 412.948 unidades por la marca española.

Seat 1200 Sport

El Centro Técnico de Martorell diseña su primer coche, el Seat 1200 Sport, en su departamento interno de I+D. Es el coupé que se conoció popularmente como Bocanegra. El 1200 Sport, también llamado Seat 1430 Sport dependiendo de su motorización, se vendió entre los años 1975 a 1980, convirtiéndose en un clásico para los coleccionistas.

Seat 128

Se lanza en 1976 y se vende hasta 1980. Se venden en total 31. 893 unidades, número elevado para un coupé. Con su venta se llega a la cifra de 3 millones de coches vendidos en este año.

Seat Ritmo

El Seat Ritmo nace en el año 1979, último año de una década con grandes lanzamientos. Se establece el diseño de la compañía para los años 80. Su producción duró de 1979 a 1982.

Seat Panda

Pasamos de década, y con la entrada en los 80, en 1980 llega uno de los clásicos de Seat: El Panda. Rápidamente se convierte en un símbolo para los más jóvenes y también para una nueva generación con otro tipo de sentimientos y necesidades.

Seat Fura

El SEAT Fura es un automóvil producido bajo licencia Fiat que fue fabricado entre los años 1981 y 1986. La aparición del Ibiza en 1984 en su mismo segmento comercial fue la razón de que este modelo se dejase de fabricar. En 1982 llega el Fura Crono, una de las versiones más reconocidas.

Seat Ronda

En 1982 y hasta 1986 se vende el Seat Ronda. Se inicia el nombramiento de los modelos de Seat con nombres de ciudades y lugares españoles. Le toca el turno a la preciosa localidad malagueña. El Ronda fue una derivación del Seat Ritmo.

Seat Marbella

En 1983 el Panda da paso al Marbella.

Seat Málaga

Año 1984, llega el Seat Málaga. Seguimos con el uso de localizaciones españolas. En este caso le toca a la ciudad andaluza. Fue producido desde 1984 hasta 1991. El Seat Toledo fue su sustituto en el sector.

Seat Ibiza, 1984

Llega el año 1984 y llega el que se convertiría en una de las series de coches más longevas de la historia de Seat. Actualmente sigue fabricándose y no hay visos de que se vaya a parar su producción. 38 años de fabricación ininterrumpida de uno de los buques insignias.

Seat Terra

1986 y llega una de las furgonetas más clásicas de la marca. Realmente es un Seat Marbella hecho furgoneta. La producción dura hasta 1995.

Seat Toledo

Llega la década de los 90 y con ello llega otro de los clásicos con nombre de ciudad española: el Seat Toledo. Este modelo sigue fabricándose a día de hoy como el propio Ibiza. Otro de los buques insignia de Seat. La década de los 90 marcará un antes y un después con varios míticos modelos de la marca española.

Seat Córdoba

Corría el año 1993 cuando Seat da rienda suelta a su creatividad y lanza un modelo intermedio entre el Toledo y el Ibiza: el Córdoba. Con una denominación con carácter y fuerza se convierte en uno de los modelos más célebres del país. Tuvo una producción prolífica entre los años 1993 y 2009.

Seat Inca

Año 1995 llega otra de las furgonetas de más éxito de la marca, el Seat Inca. Está basada en el Seat Ibiza. Se pudo ver con el nombre de Volkswagen Caddy. Su producción fue desde 1995 a 2003.

Seat Alhambra

Año 1996. Nace el monovolumen Alhambra. Producido por Seat desde el año 1996, fue desarrollado en conjunto con el fabricante alemán Volkswagen y el estadounidense Ford. Su fabricación se realiza en Autoeuropa, en Palmela, Portugal. Se sigue fabricando en la actualidad. Otra con una fabricación ya muy duradera de más de 2 décadas.

Arosa

Año 1997. Llega el Seat Arosa. Se produjo entre los años 1997 y 2004. Su nombre se refiere a Villagarcía de Arosa, provincia de Pontevedra. Es un cuatro plazas de tres puertas, motor delantero y tracción delantera. El Arosa es el sucesor del Marbella y predecesor del Mii.

Llega el rugido de Seat

Año 1999, último año de la década y modelo que cierra nuestra lista. Se trata del Seat León uno de los coches con mayor proyección y nombre dentro de la marca española (ya no tanto, o ya no española). Va por la cuarta generación y no tiene visas de que se corte su producción.