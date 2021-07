El nuevo My Ami Cargo de Citroën ya tiene precio

El nuevo Citroën My Ami Cargo, un pequeño y pintoresco vehículo de reparto 100% eléctrico, ya se encuentra a la venta en España. Citroën sigue adelante en su particular proceso de transición hacia la movilidad eléctrica en el terreno de los vehículos comerciales y lo hace ahora con su particular My Ami.

Las necesidades de profesionales y empresas son una gran prioridad para Citroën, que desarrolla continuamente soluciones como My Ami Cargo, un novedoso vehículo de reparto 100% eléctrico con un volumen útil total de 400 litros y una carga útil de 140 kg, gracias a un espacio optimizado y modular.

El nuevo modelo de la firma francesa ya está disponible en España desde 29,99 euros al mes, ofreciendo una nueva oferta electrificada como respuesta práctica y moderna a los nuevos retos de la movilidad a la que deben enfrentarse, entre otros, las empresas de servicios de proximidad, repartidores, los comerciantes, autónomos, los profesionales liberales, entidades o administraciones.

Espacio de carga modular

Junto al asiento del conductor, el Citroën My Ami Cargo dispone de un espacio de carga modular que permite transportar paquetes, correo, herramientas u objetos variados con toda seguridad. Además, ofrece más protección que un vehículo de dos o tres ruedas y es más ágil que un comercial de un segmento superior gracias a que es ultracompacto y maniobrable.

La habitabilidad interior es una de las principales características de My Ami Cargo, ingeniosamente “pequeño por fuera y grande por dentro”. La zona del pasajero se ha habilitado como un espacio de almacenaje de 260 litros que puede alojar una carga útil de 140 kg, obtenida gracias a la sustitución del asiento del pasajero por una caja modular.

Una mampara de separación vertical delimita la zona del conductor y la de carga. Se ha colocado de manera que permita obtener el espacio necesario, así como proteger al usuario ante posibles movimientos de la carga y disfrutar del mismo espacio que en el Ami “turismo”.

En la parte trasera, un espacio cerrado independiente puede albergar objetos que necesiten estar en un espacio seguro como un smartphone o unas gafas de sol, por ejemplo. Globalmente, My Ami Cargo ofrece de un volumen útil de 400 litros.

La autonomía del nuevo Citroën My Ami Cargo

En las entrañas del nuevo My Ami Cargo se encuentra un sistema de propulsión totalmente eléctrico compuesto por un pequeño motor de 6 kW (8 CV) acompañado de una pequeña batería de iones de litio de 5,5 kWh. La velocidad máxima alcanza los 45 km/h y dispone de una autonomía de hasta 75 kilómetros. La batería puede ser recargada en solo 3 horas empleando un enchufe doméstico de 220V.

Además de estar disponible en una selección de concesionarios y servicios oficiales de Citroën con un precio de 7.600 euros, es posible adquirirlo a través de la página web oficial de la marca.