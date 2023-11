Nissan alienta el debate sobre la inteligencia artificial en la movilidad

Como es habitual en los foros Nissan, en ésta edición se han producido interesantes aportaciones fruto del debate dirigido por la periodista tecnológica Marta del Amo y que tuvo como protagonistas a Jordi Vila, Divisional vicepresidente de Marketing y Ventas de Nissan; Óscar Pulido, Fleet Electrification Lead de Transport and Environment; y Ramón Gras, representando a Aretian Urban Analytics and Design de la Universidad de Harvard.

También Bruno Mattucci, consejero director general de Nissan Iberia contribuyó con datos al confirmar el impacto económico que tendría un desarrollo de la conectividad y el vehículo autónomo en nuestro país que, según estudios del Parlamento Europeo podría superar los 100.000 millones de euros, un 7,5 por ciento del PIB español. Eso, por sí sólo, sirvió para poner de manifiesto que el automóvil sigue siendo un sector multiplicador de la economía y que es importante seguir acelerando las medidas para potenciar este sector.

En la presentación de la jornada, Bruno Mattucci constató que para Nissan: "la electrificación es la única puerta de entrada hacia el resto de las tendencias que vendrán, como la movilidad autónoma, la conectividad o la inteligencia artificial.". De hecho, el 90 por ciento de los vehículos que Nissan vende en España ya es electrificado y a partir del próximo año, todos los vehículos que Nissan ponga en el mercado europeo serán eléctricos. Para Mattucci, "el verdadero game changer del vehículo eléctrico serán las baterías de estado sólido, previstas para 2028, que permitirán reducir el precio de los vehículos eléctricos, en un tercio el tiempo de carga y duplicarán la autonomía de los vehículos”.

El valor de la inteligencia artificial

En el debate, Jordi Vila reiteró que "la electrificación supone ese acceso al vehículo conectado y a la inteligencia artificial. Conectado en tanto que aporta un permanente diálogo con el cliente y el entorno". Por su parte, Óscar Pulido aportó que "con la inteligencia artificial se puede lograr más eficiencia. Por ejemplo, durante el uso de vehículo con recomendaciones a su conductor, ajustes específicos para cada situación, etc. También en las ciudades con la optimización de las rutas usando semáforos inteligentes".

Para Vila, para hacer posible que el porcentaje de los coches eléctricos en manos de los usuarios aumente es necesario que "en primer lugar informemos positivamente. No son, sin ir más lejos, caros porque su coste por kilómetro aporta un beneficio neto por año y coche de 2.000 euros. Además, una vez que se adopta la movilidad sostenible hay un punto de no retorno: el que supone la experiencia de conducción". También sopesó la importancia que tendrá la aceleración de las infraestructuras de carga, un campo en el que los agentes privados ya han intervenido y "es necesario que los poderes públicos actúen".

En este sentido, Pulido coincidió en que "uno de los principales problemas para la expansión de los coches eléctricos es la carencia de infraestructuras de carga. Necesitamos facilitar el uso y hace falta ampliar el plan para dar seguridad al conductor con la infraestructura de recarga, pero también a través de precios más bajos o una fiscalidad que ayudaría incluso en el mercado de ocasión".

Jordi Vila se refirió a la tecnología de Nissan como un avance en materia de seguridad, en varios aspectos, como a través de la incorporación de sensores LíDAR en sus coches, proyectos como el Brain to Vehicle con el que se investiga la interpretación de señales cerebrales con el objetivo de que se puedan ganar entre 0,2 y 0,5 segundos en las interactuaciones entre el cerebro y los vehículos, previniendo así accidentes; o el proyecto Invisible to Visible que, a través de la combinación de sensores del coche y datos de tráfico en la nube, puede permitir distinguir el entorno del vehículo y anticiparse a lo que el ojo puede ver mostrando, por ejemplo "lo que hay detrás de un edificio o a la vuelta de una esquina". Y es que, según Vila, en Nissan "nos atrevemos a hacer lo que otros no" en términos de innovación".

Óscar Pulido destacó que "la inteligencia artificial también permitirá cambiar los modelos de uso de los automóviles, como ya se está demostrando. Es el caso del carsharing o el control a distancia de los vehículos que, si mezclamos con la IA podemos conseguir soluciones variadas y ampliar las ayudas que reciben los usuarios en el día a día".

Gras también, en relación al uso de la IA, mencionó que modelizando viajes con ella es posible conseguir mayor eficiencia en el tráfico. Como ejemplo mención un estudio sobre el servicio de taxi en Manhattan donde se analizaron, por horas, tanto orígenes como destinos de los viajes y se llegó a la conclusión de que la mitad de los trayectos eran redundantes, lo que suponía un incremento de emisiones contaminantes, tiempos de espera, etc. La IA también puede ayudar a la logística de carga.

También hubo lugar a aportaciones sobre la conducción autónoma, un aspectos en el que, como recordó Vila, la tecnología va muy por delante de la legislación, pero un campo en el que todavía es necesario avanzar dado que vivimos, aportó Gras, en "un entorno híbrido en el que los coches tienen que interactuar con otros conducidos por humanos". Para Pulido, una de las claves para el impulso del coche autónomo es "saber quien es el culpable" en situaciones de accidentes o riesgos, mientras que Gras señaló los dilemas éticos que originan las decisiones que toman los vehículos de cara, por ejemplo, a sopesar "si es preferible, dentro de que toda vida humana es valiosa, si el coche debe elegir en una situación extrema entre elegir atropellar a un niño o a un anciano".

El desarrollo de modelos de ciudad, clave para el futuro

Por último, Ramón Gras, Aretian Urban Analytics and Design, Harvard University presentó avances recientes en el campo de la Ciencia de las Ciudades, ilustrando cómo la integración de la inteligencia artificial con el urbanismo, la arquitectura y la ingeniería civil permite iluminar retos urbanos complejos.

En relación a su campo de investigación, Ramón Gras ahondó en una exposición final algunos de sus resultados. Así, comentó que "cada vez que se dobla la densidad de población, siempre que no se supere el umbral máximo propio de cada municipio, de media aumentan un 19 por ciento las economías de escala materiales, reduciendo sustancialmente los tiempos de transporte, el consumo de carburantes, y el coste de la movilidad y los sistemas de logística intermodal, así como el consumo energético e hídrico. Asimismo, cada vez que se dobla la fractalidad, armonía o calidad de diseño urbanístico, se produce un aumento del 31 por ciento de los efectos multiplicadores en cuanto a patrones de interacción social, generación de riqueza, y acceso a servicios (educativos, comerciales, servicios de salud, culturales, etc). A su vez, tan solo el 4 por ciento de las áreas urbanas de las grandes ciudades satisfacen en líneas generales los estándares de calidad de la Ciudad de los 15 Minutos".

Ramon también presentó distintas estrategias que pueden permitir satisfacer dichos estándares, y aumentar el acceso a servicios y calidad de vida de los ciudadanos. Finalmente, mostró los ingredientes y dinámicas que permiten que un distrito de innovación tenga éxito para concluir que "los distritos de innovación necesitan de promedio 14-16 años en consolidarse, y generan de media 4 veces más innovaciones per capita (nuevos productos, servicios, patentes, innovaciones) así como 15 veces más puestos de trabajo intensivos en conocimiento, y 25 veces más ingresos / riqueza por residente o habitante".

Dio término a esta edición del foro Nissan, Bruno Mattucci afirmó que "la inteligencia artificial y la conectividad de los vehículos pueden hacer la vida más fácil, más segura, más conectada y más emocionante. La inteligencia artificial tiene ventajas, como hemos podido ver en el debate de hoy, tal cual es el caso de análisis de datos para eliminar el error humano y el riesgo en la conducción, disponibilidad 24/7 y reducción de la accidentalidad, con el objetivo 0 accidentes".

Bruno Mattucci concluyó que "no podemos quedarnos atrás, debemos acelerar trabajando sobre los beneficios de la IA, mediante una legislación coordinada entre lo público y lo privado, para que la inteligencia artificial entregue ese potencial que puede hacer un profundo bien a la sociedad, ayudando a mejorar, por ejemplo: la producción industrial, la eficiencia energética, la lucha contra la accidentalidad y las 0 emisiones en la movilidad sostenible para a lucha contra la crisis climática".