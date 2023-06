Mattucci, CEO de Nissan Motor Ibérica: "nuestro valor de innovación no se puede encontrar en otras marcas"

Con ocasión de la entrega del Global Award 2023 al concesionario cordobés de CATAC, el CEO de Nissan Motor Ibérica, Bruno Mattucci, departió con los medios de comunicación presentes e hizo un repaso de algunos temas de actualidad concernientes tanto a su marca como al sector.

En este sentido comenzó valorando la mejora de algunos aspectos que habían desencadenado crisis a lo largo de los últimos tiempos, tales como la carencia de los microchips, materias primas o logística. Asimismo, y salvados esos escollos aportó sus previsiones en relación a la rentabilidad media de la red comercial, para la que espera un 1,4 por ciento en 2023 y que ésta suba al 2 por ciento, como mínimo para los próximos años.

En el primer semestre de éste, Nissan ha crecido un 37 por ciento en ventas, mientras que el mercado lo ha hecho en un 27 por ciento, con un 91 por ciento de los crossover entregados a los clientes disponiendo de sistemas de propulsión electrificados.

En relación a esto último, el CEO de Nissan Motor Ibérica puso en valor el trabajo de su firma, quien ya vende uno de cada tres X-Trail o Qashqai en España con la tecnología e-Power, señalando que “en este concesionario de Córdoba la proporción es incluso superior: está uno de cada dos”.

“Este valor de innovación no se puede encontrar en otras marcas”, dijo haciendo referencia al e-Power y, enfatizando que, “en 2007 Nissan puso en el mercado el primer SUV, el Qashqai, en 2010 un eléctrico como el Leaf y, ahora, el e-Power, que ofrece una oportunidad de conducir como si de un eléctrico se tratase, pero sin necesidad de enchufarlo a la red para recargar su batería” En la actualidad, el 90 por ciento de la oferta de Nissan ya está electrificada y el objetivo es, en 2026, ser capaces de alcanzar un 98 por ciento de ventas electrificadas.

Sobre la posible utilización de los efuels en un futuro, Mattucci valoró que el proceso de elaboración de este tipo de combustibles es tan exigente en cuanto a demanda energética que entiende que su viabilidad podría estar comprometida, sin que "se pueda considerar como un carburante que vaya a solucionar los problemas de las emisiones".

También, en relación al uso del hidrógeno, explicó lo costoso que resulta conseguir mediante un proceso de electrólisis que, igualmente, demanda mucha energía. El directivo italiano consideró que existía la posibilidad de conseguir mejorar esa demanda usándola de origen verde y hacer en el lugar de su producción el trabajo para obtener el hidrógeno.

En todo caso, hizo mención a que para su aprovechamiento en los automóviles es necesario el empleo de platino en las pilas de combustible, muy escaso y costoso, de manera que habría que esperar a llevarlas a la producción masiva cuando se obtuviese una alternativa a éste metal.

El mercado particular, esencial para llegar al millón de coches vendidos

Sobre si el mercado en 2023 llegará al millón de unidades, sopesó que “el canal de alquiladores está subiendo y empujando las ventas. Ahora sus campañas renuevan el parque automovilístico, pero el particular no sube y la demanda de estos no cumple. Y si eso no se produce será difícil superar ese millón de automóviles nuevos vendidos este año”.

Antonio Gil, administrador de CATAC presente también el este encuentro, calificó en ese sentido el tráfico en las concesiones como “irregular. Los concesionarios comercialmente van bien, pero necesitamos despejar la incertidumbre que supone lo irregular de las visitas de los clientes".

En relación a la provincia de Córdoba, la antigüedad media del parque es de 15 años, superior en uno a la media española; mientras que en ventas, España, Andalucía y Córdoba están por debajo de la media en Europa, que es de 22 por cada 100 habitantes. España está en 18 ventas de vehículos nuevos por cada 100 habitantes, Andalucía y Córdoba en 14-15.

En relación al alza de precios que están experimentando los coches nuevos, Mattucci intervino aclarando que “son modelos con más tecnología y complejidad, que tienen que subir para poder, así, cumplir con las normativas. Y esto tiene que ver también con la electrificación tecnología que ha de incorporar, por ejemplo, sistemas para afrontar con éxito los crash-test. Y ese coste, unido a la escasez de los materiales, entre otros factores, llevan a que los precios vayan al alza. ¿Qué podemos hacer para conseguir que los coches sean más asequibles? Pues, por ejemplo, estamos trabajando en un plan que puede reducir la cuota mensual mediante la financiación progresiva y empezando con una fórmula como la suscripción, que puede atraer a los clientes”.

Sobre su recomendación para el gobierno que pudiera salir de las urnas el próximo 23 de julio y de cara a mejorar la situación del sector del automóvil, el CEO de Nissan en España estimó que, “lo mejor que puede hacer es no inventar nada. Basta con que miren las políticas que están en marcha en países como Alemania, Francia, Portugal...".