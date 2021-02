Peugeot: El león ruge más fuerte

Era un secreto a voces, pero al fin se ha hecho oficial. Peugeot ha mirado al pasado para enfocar mejor el futuro y así ha surgido su nuevo logo, que se actualiza después de una década.

Como asegura la marca, el logotipo actual debía evolucionar para coronar la evolución de la marca hacia el alto de gama. Con una renovación completa de su oferta de vehículos en 10 años, Peugeot moderniza su logotipo para ir al ritmo de sus productos.

Presentamos la nueva imagen de marca de Peugeot. #LionsOfOurTime pic.twitter.com/krfnuybUo3 — Peugeot España (@PeugeotES) February 25, 2021

Mirando al pasado

Desde 1850, Peugeot ha utilizado, sucesivamente, diez logos siempre con el emblema del león. Hoy, una undécima versión, todavía más potente, cualitativa y elegante, nace de la creatividad del Peugeot Design Lab. Desde hace 10 años, se ha llevado a cabo un enorme trabajo en toda la gama para confirmar el crecimiento hacia el alto de gama. El resultado: “International Van of the Year” con los Peugeot e-Expert en 2021 y Partner en 2019, y tres “Car Of The Year” en los últimos años (Peugeot 308, en 2014, Peugeot 3008, en 2017 y Peugeot 208, en 2020). Y, sobre todo, una gama electrificada tanto de turismos como de vehículos comerciales.

Este crecimiento hacia el alto de gama se pone de manifiesto y se resalta ahora en un trabajo de diseño sobre la propia marca. De esta manera, nace un nuevo logo que une lo vivido en el pasado, con la ambición del presente.Este nuevo escudo, con la efigie del león, acompaña a la marca desde siempre. Expresa y representa con orgullo los valores de la marca Peugeot.

El 18 de marzo, el estreno

Para ir acostumbrándonos al cambio, la marca francesa también ha proporcionado una serie de imágenes que también nos muestran esta nueva imagen de marca aplicada a distintos ámbitos, desde sus concesionarios, a sus catálogos y web, e incluso anuncios en carteles publicitarios. En cualquier caso, el verdadero estreno llegará con el debut del primer coche que lucirá esta nueva imagen, un nuevo Peugeot 308 que se desvelará el próximo 18 de marzo.