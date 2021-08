Así robaron un coche en escasos segundos en el Aljarafe

Andalucía, en general, y Sevilla, en particular, es una de las zonas de España en la que se producen más robos de coche en España. Nuestro país soporta cada día 96 robos de vehículos, según el Ministerio del Interior, y el verano es temporada alta para este tipo de actividades perdidas. El calor y la relajación propia de estas fechas invita a aumentar la distracción de los conductores, tanto a la hora de conducir como a la hora de salvaguardar su vehículo.

La Dirección General de Tráfico ya pidió no bajar la guardia en una campaña de verano que debe finalizar con alrededor de 91 millones de desplazamientos por carretera. Miles de agentes (y de radares) se encargan de velar por nuestra seguridad, pero también es importante dificultarle al máximo la labor a los ladrones que quieran sacar tajada de nuestros despistes.

De los 35.000 vehículos que se robaron el año pasado, el 88% del total eran turismos, con Madrid, Barcelona y Sevilla como ciudades con mayor incidencia. Melilla es el territorio de España con más probabilidad de sufrir un robo en tu coche, por su situación geográfica estratégica para ejecutar un robo y exportar fuera de España. Y ya a continuación aparecen Sevilla y Dos Hermanas.

Sevilla y Dos Hermanas, entre las localidades que más robos de coches sufren en España

A las técnicas más tradicionales de sustracción de vehículos se han sumado los métodos de alta tecnología, con dispositivos de última generación capaces de forzar un coche y ponerlo en marcha en menos de 60 segundos, tal y como ocurrió hace escasos días en otra localidad de Sevilla, en este caso Bormujos.

Roban un coche en 15 segundos📹 Sevilla (Aljarafe) pic.twitter.com/hafFRqf5Wz — SocialDrive (@SocialDrive_es) August 21, 2021

Este vídeo publicado por @SocialDrive_es muestra cómo dos personas merodean alrededor de una hilera de coches, probando el acceso a los mismos hasta que consiguen acceder al interior de uno de ellos y ponerlo en marcha en menos de 30 segundos. Se trataba de un Audi de alta gama con matrícula de Suiza y que ha puesto en alerta a todos los vecinos de la zona. Este tipo de vehículo es de los que más robos protagoniza, junto al Seat Ibiza, el Volkswagen Golf, el BMW X5 y el Toyota Land Cruiser, modelos codiciados por los ladrones por su valor y la facilidad para darle salida en el mercado, tanto en su conjunto como por piezas.

No es la primera vez que ocurre este tipo de hechos y los vecinos piden mayor vigilancia ante lo que consideran un escaso dispositivo por parte de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía local de cada localidad de este área metropolitana de Sevilla. Así, según indican desde Aljarafeinforma.es, la Policía sigue muy de cerca los pasos de estos ladrones de coches, aunque no han precisado más información para no interferir en las investigaciones.