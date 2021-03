El SUV de Lamborghini, el Urus, consigue un récord de velocidad sobre el hielo

Lamborghini ha participado con el Urus en los Days of Speed que se celebran en el lago Baikal, un evento oficial que dedicado a lograr récords de velocidad sobre el hielo y que se adhiere a las regulaciones de la FIA (Federation Internationale de l'Automobile) y de la RAF (Federación de automóviles de Rusia).

En estos Days of Speed el Urus ha conseguido el récord de velocidad en la aceleración del kilometro desde parado al lograr 114 km/h. Pilotado por el ruso Andrey Leontyev, que ya cuenta con 18 récords, el Urus logró durante esa prueba una velocidad máxima de 298 km/h, una hazaña incluso cuando el hielo no estaba en sus mejores condiciones por su calentamiento. Los datos oficiales de la FIA y RAF se publicarán durante este mes de abril. En las prácticas previas a la celebración de estos Days of Speed, el Lamboghini Urus llegó a superar esa velocidad punta, registrando 302 km/h.

El SUV de Sant'Agata Bolognese alcanzó un rendimiento sobresaliente. En palabras del jefe de Lamborghini Eastern Europa, Konstantin Sychev, la marca italiana “siempre se fija metas ambiciosas y audaces, reforzando los puntos de referencia de rendimiento incomparables que establecemos para nuestros productos y respaldando la innovación innata y la destreza técnica de nuestros superdeportivos. Este desafío extremo ha demostrado una vez más que el Urus SUV ofrece el rendimiento inherente esperado de un Lamborghini en términos de aceleración y velocidad máxima, así como de comportamiento, para superar cualquier recorrido: ya sea una autopista, una ruta todoterreno o incluso un trayecto sobre el hielo. Estamos emocionados a la espera de ver la publicación de los resultados oficiales del Urus”.

El Lamborghini Urus dispone de un motor de 4 litros, un V8 con dos turbos, que cuenta con una potencia de 650 CV a 6.000 rpm. Su potencia específica es de 162,7 CV/litro y una relación entre peso y potencia de 3,38 kg/CV.

En condiciones de homologación este SUV acelera de 0 a 100 km/h en 3,6 s, de 0 a 200 km/h en 12,8 s y tiene una velocidad máxima de 305 km/h.