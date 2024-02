Sánchez en el IV Foro de Anfac: "Vamos a redoblar los esfuerzos con el sector"

El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), Wayne Griffihts, ha mostrado su preocupación por la situación española frente a la electrificación, y ha asegurado que las "cosas no van bien" no por un problema de oferta, sino porque "el Moves no funciona".

Así lo ha declarado el presidente de la asociación en la apertura de la IV edición del Foro Anfac, donde ha agradecido al Gobierno las ayudas, pero ha afirmado que "está claro que no están funcionando" porque el problema es el sistema. Según los datos de la patronal, España tiene una penetración de electrificados del 12 por ciento, mientras que la media europea es del 22,3 por ciento.

"El Gobierno tiene que hacer más con el sistema de ayudas, desde Anfac proponemos una reforma de la fiscalidad. Tenemos que vender un 25 por ciento de coches electrificados para situarnos en la media europea", ha señalado Griffiths.

En este sentido, el presidente de Anfac ha apuntado a la necesidad de recuperar "lo antes posible" el millón de unidades vendidas para "no poner en riesgo" el sector.

En la inauguración del evento ha participado también la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, que se ha mostrado convencida de que España "lo tiene todo" para convertirse en el hub de la electromovilidad del Sur de Europa.

"No hay tiempo que perder, tenemos que movernos rápido y de manera audaz", ha dicho Torró. Además, ha señalado la importancia de la industria para el Gobierno, que la ha elevado hasta Secretaría de Estado.

Asimismo, Torró ha destacado que las ayudas de las dos convocatorias del Perte VEC, con una inversión de unos 3.200 millones de euros, han permitido la creación de unos 55.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

"El coste de la transición lo deben pagar los ricos", dice de Meo

Por su parte, el consejero delegado de grupo Renault y presidente de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), Luca de Meo, ha afirmado que el coste de la transición al vehículo eléctrico la tiene que pagar el usuario adinerado.

"Es que la transición al eléctrico, ahora la tiene que pagar la gente que tiene pasta, los ricos, porque estos coches estructuralmente cuestan más dinero", ha respondido al ser preguntado sobre cómo se puede alcanzar una ruta de transición justa hacia la electrificación de los vehículos pesados e industriales en el IV Foro de Anfac.

"Un día van a bajar (los precios), pero el 40 por ciento del coste de los coches eléctricos está en las baterías y una buena parte de las baterías son materias primas que no se encuentran en todos sitios. Entonces hay riesgo de especulaciones sobre todo eso", ha remarcado De Meo.

El directivo ha hecho también énfasis en que hace falta en la Unión Europea una estrategia competitiva para hacer frente a las que China y Estados Unidos están implementado para hacer crecer su industria del automóvil mientras invierten en la electrificación. "Lo que está en juego es nuestra capacidad de innovar, de inventar modelos de negocios adaptados al nuevo mercado", ha dicho.

Por tanto, desde Renault ha lanzado propuestas para lograr que la industria de la automoción europea no se quede rezagada, al considerar que está en juego un "equilibrio geopolítico en términos de control de la cadena de valor".

"Durante décadas, el motor de combustión interna actuó como barrera de trampa. Y ahora son los europeos los que se encuentran relativamente vulnerables, sobre todo frente a los chinos, cuando se trata de controlar la parte inferior de la cadena de valor, la extracción y el retirado de materias primas", ha sostenido.

"La proyección plantea que los europeos seguirán construyendo no más del 50 por ciento (de vehículos eléctricos) de aquí al 2030. Por supuesto, esto plantea la cuestión de la respuesta de las autoridades públicas europeas", ha añadido.

Coches un 60 por ciento más pesados y un 50 más caros

El consejero delegado de Renault también ha criticado las consecuencias que algunas de las normativas europeas han tenido para la producción del automóvil en Europa, que, en general, han aumentado la edad del parque vehicular en el continente.

"Al final de este cúmulo de normativas, el coche europeo de media es un 60 por ciento más pesado que hace 20 años, un 50 por ciento más caro, y el número de empresas fabricantes de automóviles ha caído un 40 por ciento en algunos países. Y al final, la gente no compra el coche. Cuando los coches son más caros, la gente hace que dure más el suyo y dejamos en la carretera los coches más contaminantes durante más tiempo. Como resultado de todo esto, la edad media del parque automovilístico ha pasado en Europa de 7 a 12 años", ha detallado.

Por tanto, el presidente de la patronal europea ha asegurado que es urgente que la Comisión Europea se plantee escuchar al sector para "tener una visión de 180 grados" y "cree una ventanilla única" sobre la base normativa a la industria de la automoción, "de modo que no acabemos con el balón yendo a la derecha y a la izquierda al mismo tiempo".

También ha propuesto que la Comisión evalúe la política de movilidad y seguridad de las 200 mayores ciudades de Europa para hacer un diseño único de normativas urbanas y así acabar "una fragmentación de cientos de mercados urbanos, cada uno con sus propias reglas de juego".

De Meo ha puesto en valor el peso que tiene para Europa una industria como es la del automóvil, ya que representa el 8 por ciento del PIB europeo y cobija a 13 millones de puestos de trabajo en la Unión, es decir, un 7 por ciento de los trabajadores europeos.

"Hay que ser competitivos a nivel mundial", dice Griffiths

Por otro lado, el presidente de Anfac y consejero delegado de Seat y Cupra, Wayne Griffihts, y el presidente de Sernauto y de Gestamp, Fransico J. Riberas, han coincidido en la necesidad de que la Administración establezca medidas eficaces para el impulso del vehículo eléctrico en España para afrontar "los primeros esta carrera". "Es importante que España no pierda este tren", ha remarcado Riberas en el marco del IV Foro Anfac.

Así, Griffiths ha apuntado a medidas como las de Portugal con el IVA de los coches, o las ayudas directas de Alemania a los fabricantes. "Lo más importante es ser competitivos a nivel mundial; más allá de la percepción de si es una cosa para ricos o pobres, hace falta certidumbre desde la Administración hacia el consumidor de que la eléctrica es la tecnología del futuro", ha dicho el presidente de Anfac.

En este sentido, ha remarcado que "no puede ser" que se fabriquen coches eléctricos cero emisiones empleando energía de carbón, "muchos competidores de Europa están haciendo esto". "Hay que fabricar los coches aquí y no en otros países más baratos que usan energías sucias y los traen en barcos contaminantes", ha reclamado.

Por su parte, Riberas ha apuntado a apelar a la conciencia de las personas, ya que si la media del parque de vehículos es de 14 años, significa que hay muchos coches de 20 años circulando, que en términos de emisiones son "una bomba". "Esos coches no pueden estar en la carretera y hay que buscar la forma de ayudar y motivar a las personas".

El presidente y consejero delegado de Acciona, José Manuel Entrecanales, ha señalado que España "debe aspirar" a ser líder mundial del vehículo eléctrico. "Tenemos la capacidad, el conocimiento industrial y el talento para conseguirlo", ha destacado.

Asimismo, ha apuntado que el reto involucra a todo el sector, fabricantes y poderes públicos, a los que "corresponde establecer medidas necesarias" para incentivar la demanda con ayudas para la producción y la adquisición del vehículo eléctrico, así como facilitar un entorno regulatorio que asegure el despliegue de las infraestructuras y los puntos de recarga necesarios.

En este punto, Griffiths ha señalado que "es el momento de adoptar medidas eficaces", tanto para la compra como para el desarrollo de la infraestructura de recarga, que hagan del vehículo electrificado una "opción atractiva para el cliente".

Sánchez anuncia novedades en relación al Perte VEC

En la clausura del Foro de Anfac, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la resolución de los primeros diez proyectos provisionales relacionados con la línea B, vinculada a la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico, de la segunda convocatoria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC), con 170 millones de euros de ayudas públicas.

El presidente Sánchez ha detallado que tras reunirse la Comisión, estas resoluciones tendrán una movilización industrial de 500 millones de euros.

En concreto, la línea B del Perte VEC II, que tiene presupuestados 344 millones de euros en subvenciones y 215 millones en préstamos, busca impulsar planes de inversión para la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico y conectado, sus sistemas, subsistemas y componentes, además de ciertos sistemas de infraestructuras auxiliares necesarios para su despliegue.

Las primeras 15 resoluciones de esta línea se esperaban para el pasado 7 de febrero, según anunció el Ministerio de Industria, pero ha sido este martes, de mano del presidente del Gobierno, cuando se han anunciado la primera tanda de resolución, con diez proyectos.

"No estamos satisfechos, Wayne", dijo Pedro Sánchez

"No estamos satisfechos, Wayne, creo que podemos hacer mucho más y queda mucho recorrido", ha asegurado Sánchez apelando directamente al presidente de Anfac, Wayne Griffiths, sobre la penetración del vehículo eléctrico y de la infraestructura de recarga.

En este sentido, el presidente ha recalcado el incremento del 40 por ciento en la instalación de puntos de recarga de acceso público, hasta unos 30.000 puntos, así como el incremento del 50 por ciento en la venta de vehículos electrificados, hasta una cuota del 12 por ciento.

"Queda mucho recorrido, especialmente en un entorno marcado por una duda de competencia tanto a nivel europeo como a nivel mundial", ha señalado el presidente.

"Los próximos años, desde el punto de vista del Gobierno de España, van a ser decisivos para consolidar este sector, para lograr también que Europa se mantenga en posiciones de liderazgo y alcanzar los objetivos que en el ámbito de la descarbonización del transporte nos hemos fijado", ha subrayado el jefe del Ejecutivo.

Por ello, Sánchez ha asegurado que el Gobierno va "a redoblar" sus esfuerzos, continuando con la colaboración con el sector para reforzar el programa de apoyo a la compra de vehículos electrificados y a la instalación de los puntos de recarga, el Plan Moves.

Además, Pedro Sánchez ha apuntado al último trimestre para la cuarta convocatoria del Perte VEC, dotada con más de 1.250 millones de euros (250 millones de euros en subvenciones y 1.000 millones en préstamos), procedente de la adenda a los fondos europeos, que se esperaba para la segunda mitad del año.

Así, estas convocatorias se combinarán con la tercera convocatoria del Perte VEC, que llegará "en los próximos meses". Esta convocatoria, anunciada por el ministro de Industria, Jordi Hereu, a finales de enero, se financia con remanentes existentes y está dotada con 300 millones de euros (200 millones de euros en subvenciones y 100 millones en préstamos), al tiempo que está destinada tanto a proyectos de baterías como a la cadena de valor del vehículo eléctrico.

Objetivo: aliviar la carga burocrática

En su intervención en el cierre del foro, el director general de Anfac, José López-Tafall, ha señalado que en 2023 se han instalado unos 10.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos, hasta llegar a los 29.000 emplazamientos, aunque 9.000 de estas infraestructuras no están aún operativas.

López-Tafall ha señalado que habría que aliviar la carga burocrática para la puesta en operación de estos puntos de recarga con el fin de estar en línea con el objetivo 'Fit for 55' marcado por la Unión Europea, en virtud del cual deberían estar instalados y operativos en 2025 un total de 90.000 puntos de recarga en España para los coches eléctricos. Por ello, el director de la asociación ha presentado un conjunto de medidas de 360 grados con las que potenciar el mercado electrificado de automoción, consolidar la posición industrial de España y avanzar hacia un modelo de movilidad sostenible.

Cambio del Moves por un plan de ayudas directas

En este sentido, ha señalado la necesidad urgente de sustituir el actual programa de incentivos a la compra del vehículo eléctrico, Moves, por un plan con ayudas directas, una fiscalidad que incentive la compra del vehículo de cero y bajas emisiones, construir un modelo de desarrollo de infraestructura de recarga de acceso público, y por último, reforzar la actual política industrial para potenciar las fortalezas industriales de España, al tiempo, que se atraen nuevas inversiones y proyectos.

"Nuestro enfoque también es incentivar, no penalizar", ha remarcado el director de la asociación en un encuentro con prensa. Asimismo, López-Tafall ha declarado que sobre la propuesta de cambios al plan Moves, sería más fácil evaluarla si se conocen de antemano los presupuestos generales, incluidas las partidas que provienen de los fondos europeos.

"Bueno, también es importante saber el dinero que viene de Bruselas. Evidentemente, ese presupuesto nos ayudaría, porque hay otras cosas más fuertes nuevas que podemos tener dedicadas a este tipo de planes y de líneas. Si no, siempre va a ser más complicado", ha comentado.

López-Tafall también ha señalado en el encuentro que desde Anfac le han comentado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que les "gustaría" ver recogida en la Ley de Movilidad Sostenible la creación de un proyecto estatal de impulso de recarga de vehículos de energías alternativas ante la entrada en vigor del reglamento relativo a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos (Afir) de la Unión Europea, que establecen objetivos vinculantes de despliegue para cada Estado miembro.

Fiscalidad positiva para flotas de empresa

Por último, el director general de Anfac también ha detallado en su presentación, que una de las propuestas de Anfac hacia la electrificación pasa por crear una fiscalidad positiva para las flotas de las empresas. Es decir, que haya una deducción del total de las cuotas de IVA para vehículos electrificados.

También piden aplicar una deducción del impuesto de sociedades con el objetivo de incentivar la inversión en vehículos electrificados y sistemas de recarga.

"Hemos de defender sin miedo que la sociedad y la economía española necesitan un modelo de movilidad con coches limpios, que garantice la libertad de decisión de cómo moverse en cada situación", ha concluido.