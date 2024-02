Seat y Dacia se apuntan a lista de las marcas con garantías más extendidas

Dos marcas de gran peso en nuestro mercado han informado de cambios en relación a la garantía de cobertura general de sus coches. Son, por un lado, Seat, quien acabó 2023 con el Arona en segunda posición del ranking de modelos y primer SUV del mercado, así como con el Ibiza dentro del top ten y, como marca, en el quinto puesto; por otro, Dacia, quien consiguió al término de ejercicio anterior situar al Sandero como líder de ventas totales del mercado de turismos en 2023 y ocupó el puesto número ocho en el ránking de ventas por marcas.

Ambas marcas, con muy poca diferencia de tiempo entre ellas, han comunicado su intención de ampliar la cobertura de sus garantías, una actuación que va encaminada a aumentar la confianza de los consumidores en sus productos y como marchamo de calidad o durabilidad en tanto que los protegen de defectos de fabricación que causen averías mecánicas, eléctricas o electrónicas sin costes adicionales.

En el caso de Seat, esa protección se sitúa ahora entre las más amplias del mercado, sólo superada por Toyota quien el pasado año ampliara la protección a sus productos hasta los quince años o 250.000 kilómetros gracias al programa Relax que establece una renovación anual, sin costes añadidos, siempre que se realicen las actuaciones de mantenimiento en los talleres de la marca. Incluso, si alguna revisión se ha realizado fuera de la red de Toyota, la extensión de garantía puede efectuarse tras un chequeo en un taller oficial que determine que todo esté correcto.

Seat ofrece una fórmula ligeramente distinta, ya que posibilita la contratación de paquetes de extensión de la garantía para toda su gama de modelos de cuatro, cinco y, ahora, diez años de duración, con kilometrajes respectivos de 80.000, 100.000 y 200.000 kilómetros; con el límite en lo que antes ocurra.

Adicionalmente Seat también propone el paquete denominado Confianza Seat y que incluye la garantía y mantenimiento en un único pago que se efectúa en el momento de comprar el coche. Así, añade la opción de la garantía por diez años incluyendo el mantenimiento de los primeros cinco años ofreciendo todo por un coste de 1.000 euros, una ventaja para el cliente que si sólo pagase la garantía debería abonar 500 euros.

Al ofrecer los diez años de protección para sus productos, Seat se sitúa en línea con otras como Lexus, que también con una fórmula semejante a la de Toyota, en este caso hasta los diez años o 185.000 kilómetros ampliables año a año desde la finalización de la de fábrica por tres años; o Mazda, quien finalizado el plazo de la garantía original, de seis años o 150.000 kilómetros, permite una ampliación hasta diez años o 200.000 kilómetros también si se visita para los mantenimientos a su red.

Dacia Zen, ampliable a cualquier coche con seis años de vida

Dacia, por su parte, se suma a un grupo en el que ya están Kia o MG, ofreciendo la garantía por siete años de forma totalmente gratuita también con sólo cumplir con los mantenimientos en su red.

El programa se llama Dacia Zen y se extiende por un kilometraje adicional de 150.000 kilómeros para todos sus modelos. En este caso, la garantía anualmente tiene una validez por el año siguiente o 30.000 kilómetros, hasta llegar a esos topes. Dacia señala que a esta ampliación anual que ahora entra en vigor se pueden acoger los propietarios de cualquier modelo de la marca comprado con anterioridad, desde 2018. Para contar con esa ampliación los coches de menos de seis años también deben tener un kilometraje inferior a 120.000 kilómetros y, en este caso, no afecta a su inclusión ni que ya no estén en garantía ni que no hayan realizado mantenimientos en su red oficial. Esta medida permite alcanzar a más de 300.000 clientes de Dacia.

Otras marcas que ofrecen periodos de garantía por encima de los tres años obligatorios para defectos de fabricación en coches nuevos desde la fecha de su matriculación, tal como determina el Real Decreto-ley 7/2021 de 27 de abril que entró en vigor en enero de 2022 son Alfa Romeo, Honda, Hyundai, Mitsubishi, Range Rover, Ssangyong o Suzuki con cinco años, con periodos tope que varían de 100.000 a 150.000 kilómetros; o Tesla, con cuatro y un máximo de 80.000 kilómetros.