Seguro de patinete eléctrico: obligatoriedad, precios y coberturas

El uso de patinetes eléctricos ha ido aumentando progresivamente desde hace escasamente dos años. En la actualidad, hay multitud de aplicaciones móviles que permiten a cualquier transeúnte adquirir, por un módico precio, algunos de los patinetes eléctricos aparcados por la ciudad.

También existe la opción, quizá la más utilizada, de adquirirlos en espacios especializados. Estas personas se convertirían en propietarios de dicho vehículo y deben saber que su compra y posesión varía mucho con la de una simple bicicleta.

El boom del uso de patinetes eléctricos ha hecho saltar las alarmas en tema de legislación, y ya hay ciudades, como Madrid y Valencia, que han decretado medidas concretas para los conductores de estas nuevas formas de transporte sostenible.

Real Decreto DGT para 2021

Aunque la normativa y legislación actual sobre patinetes eléctricos se encuentra en continua revisión en España y, de momento, no hay mucho escrito al respecto, sí que existen unas normas que todo conductor de este vehículo debe conocer.

Por regla general, los patinetes eléctricos deben ir por el carril bici. Por ende, ha quedado recogido que esta clase de vehículos no podrán circular por las aceras ni las zonas peatonales. Tampoco podrán transitar por vías interurbanas, travesías, túneles urbanos, autopistas y autovías que comuniquen poblaciones.

Otra de las normas generadas al respecto ha sido el límite de velocidad, que ha quedado estipulado en 25 km/h, pudiendo recibir una sanción de 500€ y la inmovilización del vehículo aquel usuario que lo supere. Además, será necesario presentar la ficha técnica del patinete, en la que se muestre la conformidad CE de que el vehículo cumple las normas con las especificaciones de fabricante.

Uno de los puntos a tener en cuenta es que, al tratarse de un vehículo uni-plaza, no es posible transportar en él a una segunda persona, infracción que se comete de forma diaria en cualquier ciudad. A esta norma ya conocida se suma el hecho de que, por supuesto, está terminantemente prohibido conducir un patinete eléctrico en estado de embriaguez ni con auriculares puestos.

También hay que estar al tanto de la obligatoriedad del casco, y es que, desde septiembre de 2019, todo aquel que conduzca un patinete eléctrico tipo B tiene la imposición de usar casco, timbre y luces reflectantes mientras el vehículo se encuentre en marcha.

Finalmente, y aunque aún no se encuentre vigente, se está barajando la posibilidad de tener, de forma obligatoria, un certificado de circulación. No obstante, aún no está claro quién emitirá dicho documento ni cuál será la edad permitida. Se supone que esta medida se aplicará 2 años después de que sea publicada y regulada oficialmente en el BOE.

¿Es obligatorio contratar un seguro de patinete eléctrico?

En este momento únicamente es obligatorio la contratación de un seguro en Benidorm, Alicante y Barcelona. A razón de esto, la DGT ha puesto de manifiesto que, aunque es recomendable la contratación de un seguro como medida de protección personal y de terceros, en la actualidad no es obligatorio. Cabe la posibilidad (alta) de que esto cambie en el futuro, dado que la legislación sobre patinetes eléctricos se encuentra en continua revisión.

La conclusión es que, aunque la obligatoriedad de contratar un seguro no sea un hecho, en el caso de sufrir un accidente, todos los gastos tendrán que ser cubiertos por el propietario del vehículo.

Para aquellos que deseen contratar un seguro para su patinete eléctrico, a continuación haremos un balance de las aseguradoras que ofrecen, en la actualidad, los seguros más asequibles y con adecuada cobertura en caso de siniestro. No obstante, es importante añadir que los precios varían, al igual que ocurre en el seguro de los coches, en función de la edad del usuario y de otros factores.

Vivat (Línea Directa Aseguradora)

Esta aseguradora ofrece tres opciones diferentes de seguro para patinetes eléctricos. El primer pack es de 16,35€ anuales, y cubre fallecimiento o incapacidad, gastos médicos y defensa jurídica.

El segundo de los pack resulta por una cuantía de 16,85€ al año, y únicamente contiene responsabilidad civil.

El último de los pack supondría un gasto de 33,20€ al año, y cubre responsabilidad civil, fallecimiento o incapacidad, gastos médicos y defensa jurídica.

Axa Seguros

La famosa aseguradora Axa ofrece, de base, un seguro que alcanza una cuantía de 20€ anuales. La web ofrece la posibilidad de que los interesados dejen sus datos personales (nombre, DNI, teléfono, correo electrónico, dirección, etc) para que uno de los operadores de la aseguradora se ponga en contacto con los usuarios en el caso de que deseen un seguro mayor.

No obstante, el que ofrecen en la web, además de ser económico, ofrece una gran cobertura. Así, por 20€ anuales, el propietario de un patinete eléctrico tendrá cubierto responsabilidad civil a terceros en caso de accidente, daños accidentales a un tercero cuando uses el patinete y abogado sin límite de gastos y fianzas.

Zurich Klinc

La aseguradora Zurich da la posibilidad de calcular el precio del seguro de forma online y sin compromisos a través de su página web.

Así, para un conductor con una edad media de 20 a 25 años, las opciones que ofrece esta aseguradora son tres. La primera de ella es un seguro básico de 19,09€ anuales. Esta primera opción cubre únicamente responsabilidad civil y protección jurídica.

La segunda opción es un abono de 39,55€ anuales, que cubriría responsabilidad civil y protección jurídica, asistencia en carretera y accidentes al conductor.

La tercera y última opción es de 78,60€ anuales. Esta opción incluye todo lo que suele aportar un seguro: responsabilidad civil y protección jurídica, asistencia en carretera, accidentes al conductor, daños accidentales al vehículo y robo de vehículo.