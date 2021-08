Esta es la temperatura ideal para conducir de la forma más cómoda y segura

Desde el momento en el que afrontamos una conducción en coche existen multitud de riesgos. Algunos aspectos resultan fundamentales para el bien funcionamiento del vehículo. Motor, frenos, cinturones de seguridad, neumáticos, visibilidad. Otros pueden pasar más desapercibidos en un primer momento pero la realidad es que son igual o más importantes que otros más evidentes. Y también están incluidos entre los consejos que la DGT ofrece a los millones de españoles que van a desplazarse por las carreteras este verano.

Vestir ropa cómoda y guardar una temperatura adecuada dentro del coche puede resultar determinante para conducir con la atención necesaria y no tener despistes que le puedan llevar al accidente. Los expertos recomiendan que la temperatura ideal dentro del habitáculo no debe superar los 23 grados, ya que provoca somnolencia. E incluso si no contamos con aparatos de climatización o aire acondicionado en perfectas condiciones y el coche se calienta hasta los 35 grados, el calor puede provocar síntomas similares a una alcoholemia.

La temperatura ideal dentro del habitáculo no debe superar los 23 grados, ya que provoca somnolencia

Ya lo avisan los técnicos del RACE: Disponer de la temperatura adecuada en el interior de nuestro coche es primordial para nuestro confort y nuestra seguridad vial. Actualmente el aire acondicionado es un elemento prácticamente de serie en los vehículos, incluso en los segmentos más básicos. Incluso tenemos la opción de asignar temperatura interior distinta para el lado del conductor y el del copiloto de manera independiente

Con el aire acondicionado deberemos conseguir una temperatura idónea, buscando el equilibrio entre calor y frío, en esos 23 grados que comentamos previamente. Esto nos ayudará a cansarnos menos y conducir más seguros. Una temperatura excesiva reduce la capacidad de reacción, disminuyendo los reflejos.

Formas de mantener una buena temperatura en el coche

¿Qué podemos hacer para contribuir a mantener un clima adecuado en el interior del coche este verano? Lo principal es garantizarnos que las salidas de aireación estén despejadas, los filtros limpios y el sistema de aire acondicionado con la carga de gas suficiente para que nos funcione todo el verano. Además, es recomendable seguir estas indicaciones: