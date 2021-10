Todas las claves del alcoholímetro antiarranque que será obligatorio a partir de 2022

La industria del automóvil, con la colaboración de las entidades reglamentarias de tráfico, lleva mucho tiempo barajando la idea de incorporar un alcoholímetro en los vehículos con el fin de que eviten el arranque del mismo si el conductor sobrepasa la tasa de alcoholemia.

Esto, en otros países europeos ya es un hecho, y es muy posible que llegue a España en poco tiempo. Alcolock, una nomenclatura que combina los vocablos ingleses 'alcohol' y 'interlock' (bloqueo), analiza la tasa de alcohol en el aire espirado de los conductores de una forma similar a la que funciona actualmente en los controles de las autoridades de tráfico.

Este tipo de análisis de aliento lleva entre 5 y 25 segundos. Transcurrido ese tiempo, en el caso de que los conductores sobrepasen el límite legal de alcohol, el sistema no permitirá el arranque, con lo que el coche quedará completamente bloqueado.

Estos alcoholímetros cuentan, además, con memoria para almacenar los datos de diferentes ocasiones, por lo que quedará registrada las veces que el conductor ha pretendido conducir en estado de embriaguez.

Normativas de la Unión Europea

La preinstalación de los Alcolock en los vehículos forma parte del conjunto de sistemas ADAS que la Unión Europea obligará a montar a todos los coches nuevos a partir del próximo año 2022. Otras de las medidas que se pretenden instalar son asistentes de velocidad inteligentes, sistemas de detección de somnolencia, pérdida de atención o distracción del conductor, señales de frenado de emergencia o detectores de marcha atrás, entre otros.

La fecha límite que la UE decretó cuando estableció estas medidas en noviembre de 2019, fue julio de 2022, un margen que, en un principio, no afectaba a España, ya que la última Ley sobre Tráfico no establecía la necesidad de esta medida. No obstante, una serie de rápidas enmiendas aprobadas el pasado 30 de septiembre, finalizaron en la obligatoriedad de la instalación del Alcolock.

¿A quién afecta Alcolock?

Las enmiendas efectuadas añadieron a la Ley sobre Tráfico que "A partir del 6 de julio de 2022, los vehículos dedicados al transporte de viajeros deberán disponer de alcoholímetros antiarranque", de modo que los conductores de dichos vehículos se verán, inminentemente, obligados a usar esta nueva herramienta.

Sin embargo, aún no está claro en qué medida afecta Alcolock a los conductores generales, ya que la obligatoriedad de su instalación en los coches no implica la imposición de su uso. Ante esta situación, será la DGT la que tenga que publicar un reglamento al respecto.