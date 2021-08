Millones de vehículos se desplazarán este fin de semana por las carreteras de España buscando sus últimas horas de playa del verano o regresando de las tan ansiadas vacaciones que ya terminan para que se adentren en la aventura del descanso los miembros del 'team septiembre'.

Miles de agentes controlarán el Tráfico, ayudados por radares y drones, para aumentar la seguridad. Entre las medidas que se adoptan cada verano están los controles: de motocicletas, de velocidad, de consumo de alcohol o drogas...¿Quién no se ha puesto nervioso alguna vez cuando ha visto un control aunque sepa que no tiene nada que esconder? ¿Por qué me detienen a mí y no a otro? No existen criterios fijados. A veces se hace forma aleatoria en función de la retenciones que se producen o de una proporción numérica pero también es cierto que hay ciertos aspectos que influyen a la hora de ser elegido para pasar un control de tráfico

El color del vehículo

No se trata de discriminar a nadie por el color que elija para su coche. Ya se sabe que para gustos, los colores, pero la realidad es que a la hora de seleccionar vehículos a los que detener en la carretera los colores oscuros o llamativos, como el negro, el rojo o el amarillo suelen estar asociados a la gente joven, la velocidad, por lo que en determinados tipos de control como el de velocidad o alcoholemia suelen ser blanco fácil.

Coches deportivos o tuneados

Aunque se intente permanecer ecuánime a la hora de controlar el tráfico la realidad es que hay determinados rasgos del vehículo que pueden indicar un tipo de conducción o indicios de que pueda llegar a tener ciertas pautas de comportamiento. Determinadas marcas de coches deportivos o especialmente llamativos, con ruedas exageradas, alerones o cristales tintados que pueden invitar a pensar que se quiere esconder algo. Tunear el coche a tu gusto pude darte muchas satisfacciones personales, pero también algún que otro disgusto en forma de incómodo control.

Antigüedad del vehículo

Una vez superada su primera década de vida los coches empiezan a pedir una especial vigilancia. Por parte de sus dueños...y de las autoridades. La media de edad de los vehículos en España es de más de 13 años. La crisis económica y los continuos cambios respecto al combustible más apropiado que debe llevar el coche han frenado la compra de coches y ahora se apuesta más por fórmulas como el renting. Si los agentes realizan una campaña de control de documentación fijarse en la matrícula puede ser una buena fórmula a la hora de elegir el coche que se detiene para comprobar que todo está en orden: neumáticos, luces, ITV, seguro.

Tipo de vehículo

Por último, el tipo de vehículo también influye a la hora de detener. Las furgonetas o camiones suelen 'sufrir' más controles, ya que año tras año copan el número de accidentes en el balance de seguridad vial. Comprobar que esos vehículos han pasado debidamente la ITV, que tienen todos los papeles en regla y que reúnen las condiciones de salud necesarias para conducir lo que puede convertirse en un arma para el resto de actores principales en la carretera.