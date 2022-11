Convertir tu bici en una eléctrica es posible: esto es lo que necesitas

Si tienes una bicicleta normal, de toda la vida, pero lo que estás buscando es conseguir una bici eléctrica, no te preocupes, no vas a tener que comprarla, aquí te vamos a enseñar qué necesitas para convertir tu bici en una eléctrica.

Para comenzar, debes saber que tienes que tener en cuenta una serie de factores que serán necesarios a la hora de ponerte a convertir tu bicicleta en una eléctrica. El primer factor a tener en cuenta es la homologación. En la norma UNE-EN 15194:2009 vienen explicados todos los detalles acerca de cómo debe ser tu bici eléctrica para que sea legal poder ir con ella a la calle.

El segundo factor a tener en cuenta es el seguro. Tranquilo, generalmente una bici eléctrica no es obligatorio asegurarla, aunque si superas el motor de 250 W ya no será una bici eléctrica, sino un ciclomotor. Asegúrate de no superar los 250 watts y no habrá ningún problema. Si los supera, deberás sacarle seguro a la bici.

Por último, deberemos tener presente el consumo eléctrico de nuestra bicicleta y el peso que añadiremos a esta cuando le añadamos el motor y la batería, que nos podría desestabilizar.

Ahora sí, vamos a ver cuáles son los materiales necesarios para convertir tu bici. Hay distintos métodos para hacerlo:

Con una rueda motorizada , sustituyendo a una de las dos ruedas normales de la bicicleta. Después, solamente sería necesario incorporar la batería en la misma rueda.

Con un motor y con un rodillo de fricción. Esto producirá el impulso que necesitamos para que se mueva la bici mediante el roce continuo del rodillo.

Con un motor y una batería debajo de nuestro sillín.

Además de estos métodos para convertir tu bicicleta común en una eléctrica hay algunos elementos adicionales para mejorar tu bici. No son obligatorios para que tu bici sea eléctrica, pero si pueden mejorar la experiencia.

Un sensor de movimiento : unos imanes bajo los pedales que recogen el movimiento y sabe cuando estás pedaleando, por lo tanto, te da una ayuda extra en tu impulso.

Un controlador de onda sinusoidal, si lo que quieres es una mayor estabilidad a la hora de conducir.

Una pantalla LCD con funciones como: encender y apagar la bici, encender las luces, medir la velocidad, etc.

Con todos estos datos ya tienes información suficiente para ahorrarte el dinero y pasar directamente a convertir tu bici común en una eléctrica.