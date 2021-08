Cinco cosas que debes hacer antes de comprar un coche de segunda mano

Para muchos comprar un coche de segunda mano se ha convertido en la mejor opción para tener un vehículo a un precio bastante más reducido sin tener que esperar a que lo fabriquen y sin pasar por farragosos trámites que entorpecen la agilidad del proceso de compra. El mercado de vehículos de segunda mano factura más de 7.700 millones de euros al año.

Habitualmente la compra de un coche supone la segunda inversión más importante que suele realizar una familia, sólo por detrás de la vivienda, y es importante atar bien todos los cabos antes de que podamos arrepentirnos por algo. Estas son cinco de las cosas que debes hacer antes de comprar un coche de segunda mano.

Prueba de conducción

La norma número es que no se compra nada que no se pueda. Ni aplicaciones, ni webs de venta de coches, ni concesionarios. No vale con verlo por fuera en fotos o en situ. Lo primero que hay que hacer antes de tomar cualquier decisión es conducir el que se supone va a ser nuestro nuevo coche. Y cerciorarnos de que el motor arranca en frío. Sólo así comprobaremos los posibles problemas mecánicos y técnicos que pueda tener. Aire acondicionado, ABS, luces. Y siempre con copiloto de confianza porque cuatro ojos ven más que dos.

Revisar averías y comprobar kilometraje

Antes de sellar el compromiso con cualquier vendedor se recomienda repasar el historial de averías del coche y comprobar el kilometraje. Pero el verdadero. Si no eres un experto en la materia, como suele ser habitual, se recomienda llevar el coche al taller para que te haga un rápido diagnóstico del mismo y aplique las técnicas necesarias para cerciorarse de el cuentakilómetros no ha sido trucado. Tan importante o más es repasar a fondo los faros, los cristales, los frenos o el motor, para lo que sería importante meter el coche en un elevador.

Pensar antes de tomar decisiones

Antes de comprar el coche debemos tener unos parámetros claros respecto a los requisitos que debe tener, tanto a nivel de prestaciones como de precio y estar decididos a negociar hasta que realmente estemos convencidos de que hacemos lo correcto. Nada de dejarse llevar por impulsos ni de firmar nada sin repasarlo tranquilamente en casa.

Lugar de entrega seguro

Por último, al contrario que los coches de fábrica, que acudimos al concesionario a recogerlos, si hacemos una transacción entre particulares para hacernos con un vehículo de segunda mano y vamos a pagar todo o parte del dinero en efectivo es importante elegir un lugar de entrega seguro para no llevarnos sorpresas desagradables en forma de robo o timo de última hora. Y acudir siempre acompañado por alguien de confianza, como en el caso de la prueba de conducción.