Fernando Alonso pasea por Mónaco con un Mercedes CLK GTR valorado en 15 millones de euros

Fernando Alonso ha vuelto a dejarse ver por las calles de Mónaco al volante de uno de los coches más exclusivos jamás fabricados: un Mercedes-Benz CLK GTR, una pieza de colección cuyo valor actual se sitúa entre los nueve y los quince millones de euros.

El modelo, desarrollado a finales de los años noventa para competir en el campeonato FIA GT, fue adaptado posteriormente para su homologación en carretera mediante una producción extremadamente limitada de solo 26 unidades. Ese origen puramente competitivo explica tanto su rareza como sus prestaciones, que aún hoy lo sitúan entre los superdeportivos más radicales jamás matriculados.

El CLK GTR está equipado con un motor V12 atmosférico de 6,9 litros que desarrolla alrededor de 604 caballos de potencia y un par máximo cercano a los 775 Nm. Asociado a una caja de cambios secuencial de seis velocidades, acelera de 0 a 100 km/h en unos 3,8 segundos y alcanza una velocidad máxima superior a los 320 km/h.

Su estructura se basa en un chasis monocasco de fibra de carbono, con subchasis de aluminio y una aerodinámica diseñada directamente para la competición. Todo en este modelo responde a criterios de rendimiento extremo, lo que hace especialmente llamativa su presencia en circulación urbana.

La imagen de Fernando Alonso conduciendo este Mercedes por el Principado junto a su pareja, la periodista Melissa Jiménez, no pasó desapercibida. En un entorno acostumbrado al lujo y a los vehículos exclusivos, el CLK GTR sigue destacando como una auténtica rareza y como uno de los mayores iconos de la era en la que los fabricantes trasladaban la tecnología de los circuitos a la carretera sin apenas concesiones.