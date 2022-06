Un fórmula 1 de calle: así es el One, la última “locura” de Mercedes-AMG

Hace cinco años el Mercedes-AMG One empezaba a tomar forma. Lo hacía como Project One y pretendía llevar a la carretera las soluciones que podrían encontrarse en un coche de la Fórmula 1, incluyendo sus más de 1.000 CV de potencia. Ahora, definitivamente la idea se hace realidad. Eso sí, al alcance de pocos, muy pocos posibles compradores y a un precio no desvelado.