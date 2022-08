Qué hacer en caso de presenciar un accidente de tráfico

El pasado fin de semana más de una decena de personas murieron en las carreteras españolas en siniestros viales. En lo que va de año ya se han sucedido más de setecientas muertes en accidente de tráfico. Tras episodios como el coche en sentido contrario que culminó con dos muertos en Jerez existen negligencias difíciles de evitar, pero cuando nos ponemos al volante debemos estar preparados para afrontar todo tipo de situaciones. La Guardia Civil, a través de sus redes sociales, ha aprovechado la ocasión para recordar los pasos que hay que llevar a cabo en caso de viajar de vacaciones y presenciar un accidente de tráfico.

Imagina que viajas de #Vacaciones2022 y presencias un #accidentedetrafico¡¡IMPORTANTE!!: No pierdas la calma y recuerda el orden de los pasos a seguir: ✅ Proteger ✅ Avisar 📲112 ✅ Socorrer a los heridos#ViajeSeguro2022 pic.twitter.com/vl7jfBCEdG — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) August 21, 2022

Saber qué se debe hacer en caso de presenciar un accidente de tráfico no sólo puede salvar la vida de los heridos, sino también la nuestra. Desde la Guardia Civil recuerdan los tres pasos que hay que seguir siempre: proteger, avisar y socorrer.

Proteger

Para proteger lo primero que hay que hacer es aparcar lo mejor posible nuestro vehículo y ponernos el chaleco reflectante antes de bajar del mismo. No debemos permanecer nunca en la calzada, ni acercarnos a cualquier coche que esté en llamas o lleve mercancías peligrosas.

Después debemos proceder a señalizar cuanto antes la zona en la que se ha producido el accidente, colocando los triángulos de preseñalización y encendiendo las luces de emergencia o de posición.

Avisar

Una vez protegido, debemos avisar a los servicios de emergencia (112), intentando recabar la siguiente información: localización del accidente, número de heridos y lo que pueda apreciar de ellos a simple vista, características y número de vehículos y cualquier tipo de circunstancia especial que se dé en ese momento.

Socorrer

Toda vez que se recibe la confirmación por parte del servicio de emergencias se puede proceder a socorrer a las víctimas, para lo cual hay que ser extremadamente cauteloso, ya que cualquier movimiento mal ejecutado puede resultar perjudicial para el afectado. Como normal general no se mueve a los heridos ni se les saca del vehículo. Si el accidentado es un motorista, no se le quita el casco. No hay que darles bebida ni comida ni medicamentos y mucho menos trasladarlos por su cuenta a ningún lugar.

Lo que se debe hacer es permanecer cerca de los heridos, intentando tranquilizarles y en caso necesario, y siempre que sepa hacerlos, realizar las maniobras de primeros auxilios, algo de lo que muchos usuarios consideran que "debiese enseñarse en el colegio e instituto cada año".