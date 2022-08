Más de tres mil personas dan positivo en la última campaña de control de alcohol y drogas en la carretera

El consumo de alcohol y drogas constituye uno de los principales factores de riesgo en los accidentes de tráfico en España. A casi la mitad de las personas fallecidas en carretera el año pasado se le detectó la presencia de alcohol, drogas o psicofármacos en su organismo. Además, tres de cada cuatro de estos conductores dieron una tasa de alcoholemia muy alta, igual o superior a 1,2g/L.

El alcohol y las drogas matan...y al volante mucho más. Es por ello que cada verano la DGT y la Guardia Civil planifican varios dispositivos de prevención, control y sanción por esta naturaleza. Se determinan diferentes puntos de control en todo tipo de carreteras y a cualquier hora del día con el objetivo de evitar que personas que hayan ingerido alcohol o hayan consumido drogas circulen por las carreteras.

Porque un 24% de los accidentes mortales encuentran en este factor de riesgo el motivo del mismo y el deseo de la tasa del 0% sigue aún demasiado lejano en el horizonte de las objetivos marcados por las autoridades competentes.

📣Durante última #CampañaControl de #alcholyotrasdrogas :⚠️🔴De 201.938 conductores controlados, 3.105 dieron positivo.⚠️🔴8 de cada 10 de los positivos se detectaron en controles preventivos en carretera. El resto por infracciones, accidentes o por presentar síntomas. pic.twitter.com/RmUpI4GPIN — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 24, 2022

Los deseos son deseos y los datos son los datos. Y la DGT acaba de dar los de su última campaña de control de alcohol y otras drogas de la DGT. "De 201.938 conductores controlados, 3.105 dieron positivo. 8 de cada 10 de los positivos se detectaron en controles preventivos en carretera. El resto por infracciones, accidentes o por presentar síntomas", ha informado a través de su cuenta en twitter.

El balance de la actuación sigue siendo desolador. "274 conductores fueron puestos a disposición judicial, bien por conducir con una tasa superior a 0,60mg/l en aire, conducir bajo la influencia de drogas o por negarse a realizar los test. La droga más consumida sigue siendo el cannabis, seguida de cocaína y anfetaminas".

Concienciación y sanciones

Y la concienciación respecto a la necesidad de no beber ni una gota de alcohol al volante sigue sin calar en toda la población. El riesgo de sufrir un accidente con desenlace fatal existe desde que no estás en tus plenas facultades y a veces no hace falta llegar a ese límite marcado por la ley para verte afectado, según el organismo de cada persona. Así que a la cifra de más de tres mil personas dando positivo en la última campaña de alcohol y drogas en la carretera hay que sumar también "4.750 conductores que, aunque no superaban la tasa máxima permitida, sí conducían tras haber consumido alcohol".

Las sanciones por infringir las normas respecto al consumo de alcohol y drogas son las siguientes: