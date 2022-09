Revisa este elemento del coche si quieres pasar la ITV a partir del 27 de septiembre

A partir del 27 de septiembre del 2022 habrá una modificación en las inspecciones técnicas de nuestros vehículos (ITV). Un cambio en el párrafo del Artículo 3 y el Anexo I del Real Decreto 920/2017 añadirá a las inspecciones la revisión del sistema de seguridad eCall. Estos cambios afectarán únicamente a los vehículos nuevos homologados en la Unión Europea a partir del 1 de abril de 2018.

¿Qué es el sistema eCall?

Se trata de uno de los Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS) instalado en los vehículos que avisa de manera automática o manual a emergencias 112 cuando se produce un accidente grave de tráfico y se activan los airbags, todo esto mediante un sistema de GPS que proporciona la ubicación donde se ha producido el siniestro, la hora exacta y la ruta que realizaba el vehículo accidentado.

Esto ayuda a reducir el tiempo en el que los sistemas de emergencia responden y, por lo tanto, reducir riesgos de lesiones graves entre las personas que iban dentro del coche en el momento del accidente, ya que, según varios estudios, se ha demostrado que alrededor del 70% de las muertes en los accidentes de tráfico se producen una media hora después de haberse producido el accidente; el sistema eCall podría reducir hasta un 50% el tiempo de respuesta.

¿A quiénes afecta?

Estos cambios afectarán únicamente a los vehículos nuevos homologados en la Unión Europea a partir del 1 de abril de 2018, aunque están exentas las motocicletas y los vehículos cuyo peso sea inferior a los 3500 kilos. También se ven afectados los vehículos tengan instalado eCall porque el propietario haya decidido hacerlo de manera voluntaria. Esto implica que los vehículos homologados o comercializados con anterioridad a la fecha del 1 de abril del 2018 no estarán obligados a llevar el sistema eCall y, por ende, no deberán preocuparse por esa parte de la inspección técnica.

¿Y si no paso la ITV?

El Real Decreto dice que se considerará fallo grave únicamente el hecho de que el sistema eCall no esté instalado en los vehículos que debería o, en su defecto, que no contenga los elementos que son necesarios para que el sistema funcione correctamente.

Estos son los fallos graves que podrían impedirte pasar la ITV, pero hay algunos elementos que podrías tener averiados y que no supondrían fallos graves y, en consecuencia, no debería impedirte pasar la inspección (aunque sí sería recomendable que no tuvieras problemas con ellos). Un ejemplo es el GPS, el altavoz o el software.